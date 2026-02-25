Am Zebrastreifen übersehen: 63-Jährige in St. Georgen von Auto erfasst

Feuerwehr berichtet über Einsätze Warum der Lottoschein bei einem Unfall in Königsfeld besonders wichtig war

Die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr im Kernort hatte im vergangenen Jahr deutlich weniger Einsätze zu verzeichnen. Zuwachs gab es durch Quereinsteiger und den Nachwuchs.