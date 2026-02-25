Am Zebrastreifen übersehen 63-Jährige in St. Georgen von Auto erfasst (red/pz) 25.02.2026 - 12:29 Uhr 1 Eine Frau läuft über einen Zebrastreifen. (Symbolfoto) Foto: Christophe Gateau/dpa/dpa-tmn Eine 31-Jährige hat laut Polizei eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Diese wurde schwer verletzt. Link kopiert Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, ist eine Passantin bei einem Unfall auf der Straße „Rupertsbergweg“ verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit. Die 31-jährige Fahrerin eines Nissan Micra übersah die über den Zebrastreifen laufende 63-Jährige. Beim Zusammenstoß wurde die Fußgängerin laut Polizei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.