Am Zebrastreifen übersehen: 63-Jährige in St. Georgen von Auto erfasst
Eine Frau läuft über einen Zebrastreifen. (Symbolfoto) Foto: Christophe Gateau/dpa/dpa-tmn

Eine 31-Jährige hat laut Polizei eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Diese wurde schwer verletzt.

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, ist eine Passantin bei einem Unfall auf der Straße „Rupertsbergweg“ verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

 

Die 31-jährige Fahrerin eines Nissan Micra übersah die über den Zebrastreifen laufende 63-Jährige. Beim Zusammenstoß wurde die Fußgängerin laut Polizei schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

 