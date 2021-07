1 Salzstetten bietet am Wochenende einen besonderen Markt: 56 Aussteller bieten den Besuchern eine Mischung aus Kunsthandwerk Krämermarkt. (Archivfoto) Foto: Maier

Zwei Märkte bilden in Salzstetten eine Symbiose, um ihre Anziehungskraft zu entfalten: Kunsthandwerk trifft auf Krämermarkt. 56 Aussteller locken am 10. und 11. Juli in der Ortsmitte jeweils von 11 bis 17 Uhr mit zahlreichen Angeboten.

Waldachtal-Salzstetten - "Wir freuen uns alle, dass wir wieder was machen dürfen", bekräftigt Cheforganisator Michael Lepple aus Salzstetten. "Wir sind alle heiß auf das Event." Besucher aus ganz Baden-Württemberg werden in Waldachtal erwartet. Das Michael Lepple-Team von Upcycling-Wohnart und die Ortschaft Salzstetten vereinen zum ersten Mal den Salzstetter Krämermarkt mit einem Kunsthandwerkermarkt, der über die Region hinaus Aufmerksamkeit erregt.

Insgesamt 56 Aussteller offerieren selbst hergestellte Werke und wecken Interesse mit Vorführungen an ihren Ständen. Handwerklich gemachte Kunststücke von Schmuck über vielfältige Dekorationen und Accessoires bis zu besonderen Kleidungsstücken wollen entdeckt werden. So wird beispielsweise der Maler Wolfram Paul aus Altensteig mit seinem fahrbaren Atelier dabei sein. Sein Ape-Mobil, ein dreirädriger Pritschen-Motorroller von Piaggio, stellt eine Attraktion dar. Der Tonkünstler Artin Balik aus Reutlingen töpfert an seinem Stand und Christine Bosch aus Horb-Altheim zeigt, wie sie ihre Strickmaschinen einsetzt. Bekannt für seine Kunst aus Weiden ist Klaus Schiebel aus Nagold-Vollmaringen. Selbstgenähte Kinderkleidung kann man bei Marlies Störzer aus Salzstetten erwerben. Claudia Schweizer aus Lützenhardt kommt mit Babykleidung, Taschen und Accessoires. Hausgemachte Spezialitäten aus "Simone‘s Naturhäusle" stammen von Simone Czempik aus Salzstetten. Susanne Kübler aus Hörschweiler stellt Grußkarten und mehr vor. Aus Oberwaldach dabei sind Daiva Engels und Yorina Fink mit Schmuck und Dekoartikeln sowie Puppenkleidern. Jule Schnepf aus Horb-Grünmettstetten mit ihren Holzdekos und "Die Kreativscheune" Monika Grimm aus Horb-Bittelbronn sind vertreten. "Woodart" von Bernd Grosche aus Haiterbach-Oberschwandorf führt Holzkunst vor Augen. Grafik und Design: Sandgestrahlte Flaschen aus ihrem Atelier in Altensteig-Spielberg stellen Meike und Katrin Bockstette vor. Etwas ganz Ausgefallenes bringen Dosenkünstler mit, die aus Emden eine 550 Kilometer weite Anreise in die Gemeinde Waldachtal haben.

Michael Lepple lädt an beiden Tagen zu einem "Tag der offenen Tür" in seine Upcycling-Ausstellungsräume beim Brunnen in der Hauptstrasse 12 ein. Viele Aussteller kommen aus ganz Baden-Württemberg, insbesondere aus dem Raum Stuttgart. Dazu Lepple: "Ich habe lange in Stuttgart gewohnt. Deshalb finde ich es cool."

Es gibt Maultaschen

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Über Maultaschen mit hausgemachtem Kartoffelsalat beim Liederkranz, Roter Wurst vom Grill, Feta-Käse vom Grill über Burger von den Schellenbergnarren, den Siebenhügelhexen mit einem Weizenbierstand bis zu den Schlattwaldteufeln mit einer Gin-Sekt-Bar und Waffeln. Die Liederkranz-Damen kredenzen auch Kaffee und selbstgemachten Kuchen.

Gesperrt für den Durchgangsverkehr ist die Hauptstraße während der Markttage. Salzstetten möchte mit diesem neuartigen Kombi-Markt sein historisch verbrieftes Marktrecht aufrechterhalten, weil der Krämermarkt allein nicht mehr boomt. So ist es im Interesse des Ortschaftsrates und von Ortsvorsteher Freddy Hassel, dem Marktgeschehen neue Impulse zu geben. "Wir hoffen, dass es interessant und schön wird.", sagt Lepple, der das Event zusammen mit dem zweiten Ortsvorsteher-Stellvertreter Marius Fischer organisiert. Die Wetter-Vorhersage kündigt sonniges und warmes Wochenend-Wetter an.