27-Jähriger greift Polizisten an

Am Westbahnhof Ebingen

1 Gleich zwei Streifenwagen musste die Polizei an den Westbahnhof schicken, um den renitenten Zugfahrgast festzunehmen. Foto: Pleul

Am Dienstagnachmittag sind zwei Polizeibeamte in Ebingen von einem 27-Jährigen angegriffen worden.

Albstadt-Ebingen - Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und anderer Vergehen ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 27-Jährigen, der gegen 16.45 Uhr in Ebingen zwei Polizisten angegriffen hat. Er war ohne Fahrschein im Zug von Balingen nach Albstadt unterwegs, weigerte sich, den Zug zu verlassen, griff am Westbahnhof die herbeigerufenen Beamten an und leistete Widerstand.

Nach Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung wurde der Mann überwältigt. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, konnten aber weiterarbeiten.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun Strafanzeigen.