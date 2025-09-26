Am Wald in Müllen: So soll der neue Bauwagen des Naturkindergartens eingesetzt werden

Der Müllener Naturkindergarten „Schutterstrolche“ wird erweitert. Es wird eine Kleingruppe mit zehn Plätzen geschaffen – dafür ist ein neuer Bauwagen notwendig.
Die Bedarfsplanung 2025/26 erfordert dringend neue Kita-Plätze, die schnellstmöglich geschaffen werden müssen. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Gemeinderats hervor, der die Erweiterung Ende Juli abgesegnet hat. Zur Unterbringung der Kinder wird ein weiterer Bauwagen benötigt. Dieser soll der Auslagerung des Verwaltungsbereiches dienen. Die Beschaffungskosten werden sich auf etwa 51 000 Euro belaufen. Auf günstigere Art und Weise seien aktuell keine zusätzlichen Plätze zu schaffen.