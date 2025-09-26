Am Wald in Müllen: So soll der neue Bauwagen des Naturkindergartens eingesetzt werden

Der Müllener Naturkindergarten „Schutterstrolche“ wird erweitert. Es wird eine Kleingruppe mit zehn Plätzen geschaffen – dafür ist ein neuer Bauwagen notwendig.

Die Bedarfsplanung 2025/26 erfordert dringend neue Kita-Plätze, die schnellstmöglich geschaffen werden müssen. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Gemeinderats hervor, der die Erweiterung Ende Juli abgesegnet hat. Zur Unterbringung der Kinder wird ein weiterer Bauwagen benötigt. Dieser soll der Auslagerung des Verwaltungsbereiches dienen. Die Beschaffungskosten werden sich auf etwa 51 000 Euro belaufen. Auf günstigere Art und Weise seien aktuell keine zusätzlichen Plätze zu schaffen.

Vorgesehen sei die Schaffung einer zusätzlichen Kleingruppe mit zehn Ü3-Kita-Plätzen, so stieg der stellvertretende Ortsvorsteher Flemming Lapp (FWV) in der jüngsten Ratssitzung ein. Die Anzahl der Kinder vergrößere sich damit um circa 50 Prozent. Hinsichtlich der steigenden Belastung müssen mögliche Auswirkungen auf die Infrastruktur und die Beschaffenheit des Platzes sichergestellt werden, betonte Lapp.

Der Platz wird vom Rat und Bürgern kritisiert

Zur Erweiterung meldete sich die ehemalige Ortsvorsteherin, Hilde Schell, bei der Fragestunde zu Beginn der Sitzung zu Wort: „Der Platz ist schon in einem grenzwertigen Zustand.“ Jetzt, da der Kindergarten noch mehr genutzt werde wie in den vergangenen Jahren, müsse der Platz turnusmäßig gepflegt werden, forderte Schell vorab.

„Der Bauwagen soll im November aufgestellt werden“, informierte Ortsvorsteher Manfred Osswald (FWV) über den Zeitplan. Lapp war voll des Lobes für den Naturkindergarten, der sich außerhalb von Müllen am Rande des Walds befindet: „Er ist eine sehr positive Geschichte für Müllen.“ Allerdings müssen nun mehr Kinder, Eltern und Betreuer den Platz erreichen.

Dies wirke sich natürlich auf die Infrastruktur und die Beschaffenheit des Platzes aus, so der stellvertretende Ortsvorsteher. Diese Probleme habe man bereits im Gemeinderat angesprochen. Gleichzeitig müsse man festhalten, dass bei der Platzbeschaffenheit nicht nur die Gemeinde zuständig sei, sondern auch der zuständige Betreiber, betonte Osswald.

Die Besprechung soll immer im 4. Quartal stattfinden

Die Aufgabe des Ortschaftsrats sei es, zwischen der Gemeinde und dem Betreiber zu vermitteln, stellte Lapp klar und meinte: „Wir möchten unterstützen, wo wir können.“ Er könne sich vorstellen, dass künftig einmal im Jahr der Platz vor Ort von allen Beteiligten angeschaut und die Bedingungen geprüft werden. Dabei müsse man vor allem die Zuwegung im Blick behalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Osswald fügte hinzu, dass man abwarten solle, bis der Bauwagen stehe, bevor man über die Beschaffenheit des Platzes spreche. Der Besprechungstermin sollte grundsätzlich immer zu Beginn des 4. Quartals stattfinden, damit man noch Zeit habe, Änderungen umzusetzen, schlug Lapp vor. Die Ausnahme sei dieses Jahr, da man auf die Lieferung und den Aufbau des Bauwagens warten müsse.

Irene Schwarz (UL) merkte an, dass das Bauamt bei den Begehungen involviert werden müsse. „Das kann nur zusammen funktionieren mit allen Beteiligten“, bestätigte Osswald. Schell schaltete sich bei der Diskussion ebenfalls an und wies auf die Parksituation vor Ort hin. Sie forderte, dass die Kinder auf den steigenden Verkehr vorbereitet werden sollen. Dabei gehe es um die Sicherheit der Kinder.

Die Anwohner sollen sensibilisiert werden

Ortschaftsrätin Lisa Wagner (UL) antwortete, dass dafür in erster Linie die Erzieher verantwortlich seien. Da der Verkehr durch zehn weitere Ü3-Plätze zunehme, sei es auch wichtig, die Anwohner zu sensibilisieren, forderte Lapp. Er kündigte an, dass bald ein Gespräch zwischen der Gemeinde und dem Betreiber stattfinde und eine Entscheidung über die zukünftige Vorgehensweise bei der nächsten Sitzung gefällt werde.

„Die Schutterstrolche“

Der Naturkindergarten liegt ortsnah im Grünen auf einer Wiese und ist umrahmt vom Wald und der Schutter. Die Anlage besteht aus einem Hobbit (großer Rundwagen, nach Rundhäuschen der Hobbits benannt) mit Toilettenwagen. Zudem gibt es einen Holzofen, der Strom wird über eine Solarpaneele erzeugt. Die Einfriedung erfolgt durch Holzzaun und Bepflanzung. Das Platzangebot gilt für bis zu 20 Kinder, durch den neuen Bauwagen wird zusätzlicher Platz für weitere Kinder geschaffen. Für diese stehen diverse Bastelmaterialien bereit, schwerpunktmäßig Naturmaterialien. Zudem lernen die Kinder, mit Werkzeugen wie Schnitzmesser, Bohrer oder Säge umzugehen.