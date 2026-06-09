Am Villinger Warenberg: Sechs Frauen organisieren Hof- und Gartenflohmarkt – Schule ist mit dabei

Premiere am Villinger Warenberg: Beim ersten Hof- und Gartenflohmarkt bieten 31 Anwohner ihre Schätze an. Auch ein Spielzeugflohmarkt für Kinder ist geplant.

Schlendern, stöbern, ins Gespräch kommen – und vielleicht sogar das ein oder andere Schnäppchen ergattern: Am Samstag, 20. Juni, findet rund um den Villinger Warenberg erstmals ein Hof- und Gartenflohmarkt statt. Zwischen 14 und 18 Uhr öffnen insgesamt 31 Teilnehmer ihre Höfe, Gärten und Garagen für Besucher und bieten dort gut erhaltene Gegenstände zum Verkauf an.

Zusätzlich wird auf dem Schulhof der Warenbergschule ein Spielzeugflohmarkt von Kindern für Kinder veranstaltet. Dort können junge Verkäufer ihre Spielsachen anbieten und gleichzeitig nach neuen Schätzen stöbern.

Initiiert wurde die Veranstaltung von sechs Frauen aus der Nachbarschaft: Julia Küntzler, Eugenia Grüninger, Daniela Huber, Daniela Libuda, Tina Rakenius und Julia Martin. Ihr Ziel ist es, gut erhaltenen Gegenständen ein neues Zuhause zu geben und den Austausch innerhalb der Nachbarschaft zu fördern.

Auch als Treffpunkt für die Nachbarschaft

„Wir möchten dazu beitragen, dass Dinge unkompliziert, ohne großen Aufwand und für kleines Geld den Besitzer wechseln können“, erklären die Organisatorinnen. Aus dieser Idee entstand der Hof- und Gartenflohmarkt, an dem sich schließlich 31 Anwohner beteiligen. Stände gibt es im Ruhesteinweg, Feldbergweg, Blauenweg, Hochkopfweg, Brandenkopfweg, Hochkopfweg und Am Warenberg.

Unsere Empfehlung für Sie Hofflohmarkt in Villingen Menschen flanieren durch die Südstadt Das Konzept funktioniert. Schon zum vierten Mal war die Villinger Südstadt am Samstag Schauplatz und Treffpunkt für Schnäppchenjäger und Schatzsucher.

Die Veranstalterinnen hoffen auf viele Besucher, die durch die Straßen des Warenbergs schlendern und an den Ständen stöbern. Gleichzeitig soll die Premiere des Hof- und Gartenflohmarkts zu einem Treffpunkt für die Nachbarschaft werden. Die fünf Frauen betonen: Alle Interessierten sind eingeladen, vorbeizukommen und dazu beizutragen, dass gut erhaltene Schätze ein neues Zuhause finden.