Am Villinger Warenberg: Sechs Frauen organisieren Hof- und Gartenflohmarkt – Schule ist mit dabei

Premiere am Villinger Warenberg: Beim ersten Hof- und Gartenflohmarkt bieten 31 Anwohner ihre Schätze an. Auch ein Spielzeugflohmarkt für Kinder ist geplant.
Schlendern, stöbern, ins Gespräch kommen – und vielleicht sogar das ein oder andere Schnäppchen ergattern: Am Samstag, 20. Juni, findet rund um den Villinger Warenberg erstmals ein Hof- und Gartenflohmarkt statt. Zwischen 14 und 18 Uhr öffnen insgesamt 31 Teilnehmer ihre Höfe, Gärten und Garagen für Besucher und bieten dort gut erhaltene Gegenstände zum Verkauf an.