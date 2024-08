Am Villinger Bahnhof

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Zwei Männer sind am Villinger Bahnhof in einen handgreiflichen Streit geraten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Link kopiert



Zu der Auseinandersetzung kam es laut Polizeibericht bereits am Montag, 29. Juli. Zwei Männer verletzten sich gegen 21 Uhr an einem Bahnsteig am Villinger Bahnhof gegenseitig.