„Am Tropf“ von Freiburg?: Pfarrer Fürst in Empfingen – „Ich habe ein Armenhaus geerbt“

Bei der Mitgliederversammlung des Kirchlichen Baufördervereins informierte Pfarrer Fürst über die Zukunft des Gemeindehauses und forderte mehr Präsenz der Kirche in sozialen Medien.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Gedanken von Pfarrer Thomas Fürst“ sprach er über die derzeitige Situation der Kirche, die sich in einem Umbruch befinde. In vielen Gemeinden herrsche eine antichristliche Stimmung. Unklar sei, wohin diese Entwicklung führe. Er beobachte, dass nicht nur junge Menschen austreten, sondern auch viele um die 60-Jährigen. Die Prognose der Kirchensteuereinnahmen sei katastrophal. Fürst sagte, er habe zum 1. Januar 2026 ein Armenhaus geerbt: „Wir hängen am Tropf von Freiburg.“