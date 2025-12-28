Am Tag vor seinem Geburtstag: Schauspieler Peter Sattmann ist gestorben

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Schauspieler Peter Sattmann gestorben. Der Ex-Partner von Schauspielerin Katja Riemann war vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.
Berlin - Der Schauspieler Peter Sattmann ist tot. Er starb am ersten Weihnachtsfeiertag kurz vor seinem Geburtstag im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg. Das teilte die Künstleragentur Tom Produkt unter Berufung auf Sattmanns Ex-Partnerin Katja Riemann der Nachrichtenagentur dpa mit.