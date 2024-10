Was der Modellskipperclub in nächster Zeit plant

Am Sunthauser See

1 Die Saison ist nun auch für die Sunthauser Modellskipper beendet. Hier steuern Egon Müller und Norbert Schuler ein letztes Mal ihre kleine Boote über den See. Foto: Gabriele Schäfer

Der Modellskipperclubs kam zum Saisonabschluss am Sunthauser See zusammen.









Nach einem wetterbedingt wechselhaften Jahr kamen die Mitglieder des Sunthauser Modellskipperclubs zum traditionellen Abfahren als Saisonabschluss an ihrem Anlegesteg am Sunthauser See zusammen. Es schien, als ging unter ihnen ein bisschen Wehmut einher.