Am St. Georgener Schlossberg: Gegenwind für geplante Windkraftanlagen

1 Erzeugen grünen Strom, rufen aber auch Bedenken hervor: Windräder sollen am Schlossberg entstehen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/mathias70

Zwei Windräder sind am Schlossberg auf Brigacher und Oberkirnacher Gemarkung geplant. Doch das Vorhaben hat nicht nur Freunde: Ein Anwohner äußerte Bedenken – und im Gemeinderat gab es kritische Fragen. Nicht alle Antworten stellten zufrieden.









Windkraftanlagen sollen grünen Strom erzeugen und damit zur Energiewende beitragen. Dennoch sehen sich Planer und Betreiber oft Gegenwind ausgesetzt. Auch in St. Georgen wird das Thema teils hitzig und emotional diskutiert – und bezüglich der zwei geplanten Windräder am Schlossberg auf Gemarkung Brigach und Oberkirnach wollten es die Mitglieder des St. Georgener Gemeinderats in ihrer Sitzung am Mittwochabend ebenfalls ganz genau wissen. Eine Reihe von Fragen blieb trotzdem offen.