Am Sonntag werden sie verlegt: Diese Schicksale stecken hinter den Stolpersteinen in Schwanau

In Schwanau werden am Sonntag sechs Stolpersteine verlegt.

In Nonnenweier und Allmannsweier werden am Sonntag insgesamt sechs Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an Menschen, die dort lebten, vom NS-Regime jedoch vertrieben wurden. Nur zwei der sechs Verfolgten überlebten die NS-Zeit.









Nachdem der Schwanauer Gemeinderat vor zwei Jahren den Entschluss gefasst hatte, in den Teilgemeinden Stolpersteine zu verlegen, hatte Dagmar Frank, die Ortsvorsteherin von Nonnenweier, eine Stolpersteininitiative gebildet, der mittlerweile elf Mitglieder angehören. Nach intensiven Recherchen der Schicksalswege von ehemaligen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde von Nonnenweier wurden dann am 18. März 2023 die ersten neun Erinnerungssteine verlegt. In vielen weiteren Sitzungen konnten die Biografien von fünf weiteren jüdischen Opfern sowie die Lebensgeschichte eines Euthanasieopfers aus Allmannweier erarbeitet werden. Um an deren Schicksal zu erinnern, werden am morgigen Sonntag sechs weitere Steinen hinzukommen. Ein Überblick.