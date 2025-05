Am Sonntag in Bad Wildbad: Motivierte Schüler organisieren einen inklusiven Spendenlauf

Am Sonntag in Bad Wildbad

1 Nils Elshani und Madinabonu Soyibova (hinten von links) sowie Annika Kurz und Mia Danzova (vorne von links) sind die Initiatoren des inklusiven Spendenlaufs am Sonntag, 25. Mai von 14 bis 17 Uhr im Bad Wildbader Kurpark. Foto: Kurz Am Wochenende, genauer: am Freitag und am Sonntag, gibt es zwei Laufveranstaltungen. Allerdings von ihrer Art her mit einem absolut unterschiedlichen Charakter und Ablauf.







Geht es am Freitagabend beim traditionellen Wildbader Stäffeleslauf für die rund 400 Teilnehmer mit dem Lauf zum Sommerberg um die Bewältigung einer körperlichen Herausforderung, so ist es am Sonntagnachmittag ein „Inklusiver Spendenlauf“ unter dem Motto „be inclUsive“ im Kurpark. Genauer gesagt zum Generieren von Spenden zur Verbesserung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten in der Kurstadt auch für Kinder mit Handicaps.