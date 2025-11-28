Am Sonntag im Einsatz: Diese VfB-Legende kommt auf den Calwer Weihnachtsmarkt

Vegane Maultaschen von einem Bundesliga-Rekordhalter, der deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart wurde? Die wird es am Sonntag auf dem Calwer Weihnachtsmarkt gebe – von ihm persönlich.

Timo Hildebrand wurde 2007 deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, hält als Torwart nach wie vor den Bundesliga-Rekord für die meisten Spielminuten ohne Gegentor, ist siebenfacher Nationalspieler – und ist am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Calwer Weihnachtsmarkt im Einsatz. Zusammen mit VfB-Maskottchen Fritzle wird er am Stand der Schiedsrichtergruppe Calw vegane Maultaschen mit Kartoffelsalat zubereiten und servieren.

Miteinander befreundet „Timo ist Markenbotschafter beim VfB Stuttgart und deshalb ist es schön, dass auch Fritzle für die kleinen und großen Gäste auf den Calwer Weihnachtsmarkt kommt“, sagt Benjamin Haug, Obmann der Schiedsrichter Calw, der mit Hildebrand befreundet ist und so den Kontakt hergestellt hat. Haug erklärt: „Als ich Timo fragte, ob er Lust hätte, dass wir dieses Jahr mit seinem veganen Restaurant VHY kooperieren, sagte er sofort zu. Das freut uns natürlich sehr.“

884 Minuten ohne Gegentor

Hildebrand wurde 1979 in Worms geboren und wechselte bereits als 15-Jähriger zum VfB Stuttgart, für den er acht Jahre lang in der Bundesliga spielte. In diese Zeit fiel der Meistertitel 2007, im gleichen Jahr das Erreichen des DFB-Pokal-Finales gegen den 1. FC Nürnberg (2:3) und der Bundesliga-Rekord mit 884 Spielminuten ohne Gegentor. Über die Stationen Valencia, Hoffenheim, Sporting Lissabon und Schalke landete er schließlich bei Eintracht Frankfurt, wo er 2015 seine Karriere beendete. 2021 eröffnete er sein veganes Restaurant VHY in der Stuttgarter Reinsburgstraße, dessen Geschäftsführer er ist.

Autogramme und Fotos

Gut möglich ist es, dass sich zwischen der Schiedsrichtergruppe Calw und VHY nun sogar eine richtige Kooperation entwickelt. „Wir starten beim Weihnachtsmarkt und schauen, was sich entwickelt“, freut sich Haug. Neben Hildebrands veganen Maultaschen werden seine Schiedsrichter auf dem Calwer Weihnachtsmarkt aber auch Klassiker wie Rote Wurst, Chilli con Carne (auch als fleischlose Variante) und Schupfnudeln sowie Winzerglühwein, Hot Aperol und andere Getränke anbieten. Und natürlich wird es Autogramme und Fotos mit Hildebrand und Fritzle geben.