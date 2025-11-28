Am Sonntag im Einsatz: Diese VfB-Legende kommt auf den Calwer Weihnachtsmarkt

Vegane Maultaschen von einem Bundesliga-Rekordhalter, der deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart wurde? Die wird es am Sonntag auf dem Calwer Weihnachtsmarkt gebe – von ihm persönlich.
Timo Hildebrand wurde 2007 deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, hält als Torwart nach wie vor den Bundesliga-Rekord für die meisten Spielminuten ohne Gegentor, ist siebenfacher Nationalspieler – und ist am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Calwer Weihnachtsmarkt im Einsatz. Zusammen mit VfB-Maskottchen Fritzle wird er am Stand der Schiedsrichtergruppe Calw vegane Maultaschen mit Kartoffelsalat zubereiten und servieren.