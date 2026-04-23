Am Sonntag gehts los: Das bietet der diesjährige Naturpark- und Künstlermarkt in Ettenheim

Gemeinsam in den Frühling starten – das verspricht der Naturpark- und Künstlermarkt in Ettenheim am kommenden Sonntag. In der ganzen Innenstadt wird etwas geboten.

Mit einem Naturpark- und einem Künstlermarkt feiert die Stadt Ettenheim am Sonntag, 26. April, von 11 bis 18 Uhr den Frühling in seiner ganzen Fülle. Unter dem Motto „Natur – Kunst – Genuss“ zeigen Landwirte und Erzeuger die geschmackliche und handwerkliche Vielfalt ihrer Heimat, während Hobbykünstler auf dem Markt der schönen Dinge ihre kreativen Werke präsentieren – mehr als 130 Teilnehmende werden erwartet, betont die Stadt in einer Mitteilung.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt den ganzen Tag über für Unterhaltung: Auf zwei Aktionsflächen – vor dem Palais Rohan und am Nepomukbrunnen – erwartet die Gäste ein vielfältiges musikalisches Angebot. Den Auftakt von 12 bis 14 Uhr am Nepomukbrunnen gestalten Mimi und Basti – ein Duo aus Ettenheim. Die beiden sind als Eventmusiker unterwegs und begeistern bei vielfältigsten Anlässen mit ihrer akustischer Live-Musik, heißt es weiter. Uli Haim alias Haimspiel begeistert ab 14.30 Uhr mit Songs aus einem halben Jahrhundert Rockgeschichte, virtuosen Gitarrenriffs und gefühlvolle Balladen. Er hat bereits beim Jubiläumsfest im vergangenen Jahr für Zuhörer gespielt.

Rund um das Spital gibt es ein Angebot für Kinder

Am Palais Rohan dürfen sich die Besucher unter anderem auf den Singer-Songwriter Matt Woosey freuen. Der Brite hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erwartungen zu trotzen, so die Stadt. Seine Alben sprengen Genregrenzen, seine Auftritte reichen von intimen Solo-Konzerten bis hin zu kraftvollen Full-Band-Shows in Europa. Der britische Musiker mit Heimat in Münchweier ist von 14 bis 15 Uhr und 16 bis 17 Uhr zu hören.

Einen ruhigen Gegenpol dazu setzt Corazul Handpan (Gery Maier), der mit sanften, schwebenden Klängen seines besonderen Instruments eine entspannte Atmosphäre schafft und die Zuhörer in eine Welt harmonischer Resonanzen entführt, heißt es in der Mitteilung. Seine vielseitige musikalische Erfahrung spiegelt sich in einem feinfühligen und zugleich eindrucksvollen Spiel wider. Er ist beim Rathaus von 15 bis 16 Uhr und beim Nepomukbrunnen von 17 bis 18 Uhr zu sehen. Ergänzt wird das Musikprogramm durch Till und Tamino, die mit ihrer Jonglageshow mehrfach am Tag für lebendige Momente sorgen.

Damit auch die jungen Besucher auf ihre Kosten kommen und den Markt mit Freude und Spaß erleben können, wird ein Kinderprogramm geboten. Rund um das Spital und beim Jugendzentrum erwartet Familien ein buntes Mitmachprogramm. Die städtischen Kitas laden von 12 bis 15 Uhr zum Basteln von Schmetterlingen ein. Von 12 bis 16 Uhr gestaltet Chantal Fliehler fantasievolle Luftballontiere und Castaway Body Art aus Ettenheim bietet von 13 bis 17 Uhr Kinderschminken und Airbrush-Tattoos an. Gemeinsam mit Jugendbeauftragtem Philip Gedemer können Kinder zudem eigene Buttons gestalten. Eine weitere Mitmachaktion bietet der Naturkindergarten Spielwiese an seinem Infostand: Hier werden Steine bemalt und Blumen aus Eierkartons gebastelt, so die Mitteilung.

Im Bürgersaal zeigen außerdem Herta Biechele und Annette Burger das traditionelle Handwerk des Klöppelns und geben Einblicke in diese filigrane Technik. Das Museum im alten Gefängnis hat außerdem von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Mit seinem abwechslungsreichen Angebot aus Markt, Kunst, Musik und Mitmachaktionen verspricht der Naturpark- und Künstlermarkt einen erlebnisreichen Frühlingstag für die ganze Familie, betont die Stadt abschließend.

Info – Für Autofahrer gibt es einiges zu beachten

Für den Künstler- und Naturparkmarkt werden Zufahrten in die Innenstadt gesperrt. Bewohner und Besucher der Innenstadt sollten ihre Fahrzeuge rechtzeitig vor der Sperrung außerhalb parken – so erspart man sich frühes Aufstehen und eventuelle Abschleppkosten, betont die Stadt. Zudem ist es wichtig, dass keine parkenden Fahrzeuge im Marktbereich stehen, da die Aussteller und Teilnehmer schon in den frühen Morgenstunden anreisen, um ihren Stand pünktlich ab 6 Uhr aufzubauen zu können. Aufgrund der Veranstaltung werden folgende Straßen und Bereiche in der Innenstadt von Sonntag, 26. April, 6 Uhr bis Montag, 27. April, 8 Uhr gesperrt: Teilbereich Friedrichstraße ab Unteres Tor bis Abzweig Ettikostraße; Ettikostraße ab Einmündung Friedrichstraße bis Rohanstraße; Thomasstraße ab Einmündung Rohanstraße bis Castello Platz; Rathausplatz einschließlich aller Parkplätze. In der Turmstraße werden zwei Parkplätze bereits ab Freitag, 8 Uhr, für den Aufbau eines Toilettenwagens gesperrt. Ebenso sind drei Parkplätze im Hof der Winterschule von Sonntag, 6 Uhr bis Montag, 8 Uhr gesperrt. Auch die Turmstraße und die Westliche Ringstraße sind in dieser Zeit nicht anfahrbar, so die Stadt weiter.