Am Sonntag gehts los: Das bietet der diesjährige Naturpark- und Künstlermarkt in Ettenheim

Gemeinsam in den Frühling starten – das verspricht der Naturpark- und Künstlermarkt in Ettenheim am kommenden Sonntag. In der ganzen Innenstadt wird etwas geboten.
Mit einem Naturpark- und einem Künstlermarkt feiert die Stadt Ettenheim am Sonntag, 26. April, von 11 bis 18 Uhr den Frühling in seiner ganzen Fülle. Unter dem Motto „Natur – Kunst – Genuss“ zeigen Landwirte und Erzeuger die geschmackliche und handwerkliche Vielfalt ihrer Heimat, während Hobbykünstler auf dem Markt der schönen Dinge ihre kreativen Werke präsentieren – mehr als 130 Teilnehmende werden erwartet, betont die Stadt in einer Mitteilung.