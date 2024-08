Am Simmersfelder Gerätehaus: Jugendfeuerwehr bietet feuchtes Vergnügen

Am Simmersfelder Gerätehaus

1 „Wasser marsch“ lautete auch das Motto beim gemeinsamen Erinnerungsfoto. Foto: Sabine Stadler

Purer Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke boten optimale Voraussetzungen für das Ferienprogramm bei der Simmersfelder Jugendfeuerwehr. Unter der Überschrift „Spiel, Spaß, Wasser marsch“ sorgte das bisweilen nasse Vergnügen rund um das Feuerwehrmagazin in Simmersfeld für erfrischende Abkühlungen.









25 Jungs und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren nahmen die Einladung der Floriansjünger an. Seitens der Jugendfeuerwehr, so Jugendleiter Martin Großhans, wurden die Kinder von sieben Feuerwehrleuten betreut. Eingeteilt in fünf Gruppen absolvierten sie die bereits aus Vorjahren bekannte und beliebte Spielstraße rund ums Feuerwehrhaus.