Am Schwenninger Moos: Nicht nur der Neckarradweg – auch die marode Straße wird erneuert

Am Schwenninger Moos wird der dritte und damit letzte Bauabschnitt für den Neckarradweg in Angriff genommen. Davon sollen auch Autos und schwere Fahrzeuge profitieren.
Der Neckarradweg im Bereich des Schwenninger Moos hat sich bereits auf einem Abschnitt herausgeputzt und begeistert Radfahrer. Auch im Technischen Ausschuss zeigte sich beispielsweise Armin Schott – nach anfänglicher Skepsis – zufrieden: „Der Radweg wird sehr gut genutzt, insbesondere auch für Fahrten von Villingen nach Schwenningen.“