Am Schwenninger Moos: Nicht nur der Neckarradweg – auch die marode Straße wird erneuert

Am Schwenninger Moos wird der dritte und damit letzte Bauabschnitt für den Neckarradweg in Angriff genommen. Davon sollen auch Autos und schwere Fahrzeuge profitieren.

Der Neckarradweg im Bereich des Schwenninger Moos hat sich bereits auf einem Abschnitt herausgeputzt und begeistert Radfahrer. Auch im Technischen Ausschuss zeigte sich beispielsweise Armin Schott – nach anfänglicher Skepsis – zufrieden: „Der Radweg wird sehr gut genutzt, insbesondere auch für Fahrten von Villingen nach Schwenningen.“

Nun soll der letzte Bauabschnitt in Angriff genommen werden.Der Technische Ausschuss hat die Maßnahmen mit großer Mehrheit – lediglich die AfD stimmte dagegen – verabschiedet. Darum geht es bei dem Projekt.

Was wird gebaut?

Die Stadt plant den grundhaften Neubau eines rund 95 Meter langen Straßenabschnitts zwischen der Zufahrt zum FSV-Stadion und der Bahnlinie. Die Straße ist nach Angaben der Verwaltung so baufällig und weist derart grundlegende Mängel auf, dass eine Erneuerung „dringend erforderlich“ sei. Auch vor Ort zeigt sich: Der Asphalt ist von Schäden übersät und teilweise verfallen. Im Winter dringt Wasser in den Unterbau ein.

Warum ist die Sanierung notwendig?

Neben den offensichtlichen Straßenschäden führt die Stadt in der Vorlage für die Stadträte aus, dass die Entwässerung nicht ausreichend funktioniert. Die Zufahrt zum neuen Moos-Parkplatz sei außerdem noch nicht asphaltiert, weshalb bei schlechter Witterung Schmutz auf die Straße gelange.

Was verändert sich?

Die Stadt plant daher mehrere Maßnahmen. Die Straße wird um etwa 20 bis 30 Zentimeter angehoben, um einen stabileren Untergrund zu schaffen und die Entwässerung zu verbessern. Die Trasse wird zudem nach Süden hin leicht nach Westen verschwenkt, damit Busse und Lastwagen das Stadion besser anfahren können.

Der Grünstreifen mit Bäumen zwischen Straße und Gehweg wird bis zum Stadioneingang fortgeführt, die Warnbaken entlang der Strecke werden durch eine Baumreihe ersetzt – vorgesehen sind hier Spitzahorn, Sommerlinde und Stieleiche. Dies dient zudem als ökologischer Ausgleich der Maßnahme. Darüber hinaus ist geplant, das Regenwasser künftig geordnet abzuführen und direkt dem Moor zuzuleiten.

Was passiert zusätzlich?

Die Fahrt auf der restlichen Holperstrecke ab dem Eisstadion macht deutlich, dass auch hier Maßnahmen notwendig werden. Tatsächlich erhält der Straßenabschnitt bis zur Helios-Arena eine neue Asphaltdecke. Die Maßnahme ist aber nicht Teil des Projekts, sondern gehört zum Straßensanierungsprogramm 2026. Außerdem verlegen die Stadtwerke neue Stromleitungen und verstärken eine 20-Kilovolt-Leitung.

Wie hoch sind die Kosten?

Für den dritten Bauabschnitt sind laut Stadtverwaltung Gesamtkosten von 320.000 Euro vorgesehen. Das Projekt – inklusive der Deckensanierung – wird aber zu einem erheblichen Teil gefördert. Die gesamte Förderung beziffert die Stadt auf mehr als eine halbe Million Euro.