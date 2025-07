Am Schopfheimer Gymnasim: Abistreich am THG feiert die Revolution

1 Spaßige Straßenblockaden sind obligatorisch beim Abi-Streich am THG. Foto: Anja Bertsch Die Schulzeit als „13 Jahre Klassenkampf“, der Abschluss als Etappensieg im K-abi-talismus: Die THG-Absolventen feiern in ihrem Motto die Revolution.







Die letzten Prüfungen sind seit über einer Woche überstanden, der feierlich-offizielle Abiball ging am Wochenende über die Stadthallenbühne – Ende dieser Woche nun stand am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) endlich der Abistreich auf dem Programm, an dem die hergebrachte Ordnung an der Schule selbst zumindest einen halben Vormittag lang außer Gefecht gesetzt wird.