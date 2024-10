Am Samstag zu Gast im Aktuellen Sportstudio: Kicker des FC Ottenheim schießt auf legendäre ZDF-Torwand

Am Samstag zu Gast im Aktuellen Sportstudio

1 Dirk Ostermann (rechts) tritt am Samstag im ZDF-Sportstudio auf, war er seinem Vereinskollege Sven Wahle zu verdanken hat. Foto: Fissler

Dirk Ostermann vom FC Ottenheim ist am kommenden Samstag zu Gast im Aktuellen Sportstudio. Bei einem legendären Ritual der ZDF-Sendung darf er sein fußballerisches Können beweisen.









Otto Waalkes traf per Hacke, „Kaiser“ Franz Beckenbauer lochte von einem Weißbierglas aus ein, Mario Basler hat sie kapputtgeschossen – die Rede ist von der berühmten Torwand im ZDF-Sportstudio. Für unzählige Profis und Prominente hieß es dort seit 1964: drei unten, drei oben! In der Sendung am nächsten Samstag wird nun zum ersten Mal ein Fußballer aus der südlichen Ortenau auf die Torwand schießen: Dirk Ostermann, 35 Jahre alt, Keeper beim Kreisliga-A-Ligisten FC Ottenheim. Ottenheim ist mit rund 2800 Einwohnern der größte Ortsteil der Gesamtgemeinde Schwanau.