Am Samstag wird getanzt: Ichenheimer „Kirchenrave“ geht in die zweite Runde

1 Wo für gewöhnlich die Kirchenbänke stehen, soll am Samstag ausgelassen getanzt werden. (Archivfoto) Foto: Lehmann

Ein „Kirchenrave“ fand im April dieses Jahres in Ichenheim bei Techno-Fans auch über den Ortenaukreis hinaus großen Anklang. Aufgrund der großen Nachfrage wird am Samstag, 26. Oktober, erneut getanzt.









Link kopiert



„No Churchy blabla – only Rave unterm angestrahlten Kreuz – Beat und Bass im holy Kirchenraum“ – mit diesen Worten lud Pfarrerin Anna Schimmel zum ersten „Kirchenrave“ in die evangelischen Kirche in Ichenheim im April ein – mit großem Erfolg. Zahlreiche Techno-Fans sind nach Ichenheim angereist, um dort in der außergewöhnlichen Party-Location ausgelassen zu feiern. Aufgrund der großen Nachfrage bekommt der „Kirchenrave“ eine zweite Auflage. Am Samstag, 26. Oktober, wird ein weiteres Mal in der evangelischen Kirche in Ichenheim ein geladen. Ab 19.30 bis 21.45 Uhr können Jugendliche ab 13 Jahren an diesem Abend teilnehmen. In dieser Zeit gibt es nur antialkoholische Getränke. Die Jugendlichen werden dann um 21.45 Uhr die Veranstaltung wieder verlassen müssen.