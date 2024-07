Am Samstag ist es soweit: So läuft der Aufbau der Beatparade in Empfingen ab

So läuft der Aufbau der Beatparade in Empfingen ab

Am Samstag ist es soweit

14 Der Aufbau der Beatparade ist im vollen Gange. Foto: Drews

Am Samstag fahren die Techno-Trucks auf der Beatparade wieder durch Empfingen. Stundenlang feiern tausende Raver auf den Straßen und dem Festivalgelände. Für dieses Event muss viel vorbereitet werden – wir haben mit Markus Saier aus dem Organisationsteam über den Aufbau gesprochen.









Link kopiert



Am Samstag ist es wieder soweit: Um 14 Uhr geben die sechs Trucks am Orteingang Nordstetten den Startschuss zum 12-stündigen Feiermarathon. Zwei Stunden später startet dann die Parade mit den Techno-Trucks durch Empfingen. Anschließend wird auf dem Festivalgelände weiter gefeiert. In diesem Jahr stehen große Künstler wie Zenemy, Klanglos, Tesfy und D-Block&S-Te-Fan auf der Bühne. Seit Dienstag ist das Festival restlos ausverkauft.