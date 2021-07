Am Samstag in Villingen

1 Treffpunkt am Samstagnachmittag in Villingen. Zwei völlig unterschiedliche Trainertypen bei jeweils neuen Vereinen und Herausforderungen laufen sich im Friedengrund mit ihren Teams über den Weg. Steffen Baumgart (links) hat schon in seinen ersten Tagen beim 1. FC Köln klare Ansagen für die neue Saison gemacht – Julian Nagelsmann kommt allein schon mit seiner offenen Art bei den Bayern bereits hervorragend an. Foto: Sven Hoppe, Rolf Vennenbernd und Marc Eich/Eibner/Montage: von Gottschalck

Vorhang auf zum großen Testspiel zwischen Bayern München und dem 1. FC Köln am Samstag (16 Uhr) in der Villinger MS-Technologie-Arena. Die Partie ist mit 6000 Zuschauern längst ausverkauft.

Der FC 08 Villingen freut sich als Ausrichter sehr darüber, dass die Behörden 6000 Zuschauer am Samstag in der MS-Technologie-Arena zugelassen haben. Aber dementsprechend umfangreich ist auch das Corona-Regelpaket geschnürt.

Die drei "Gs"

Es gilt nach wie vor: Geimpft, genesen oder getestet! Wer bereits doppelt geimpft ist, muss beim Eintritt einen entsprechenden Nachweis beim Eintritt vorlegen. Die Impfung muss mindestens zwei Wochen zurückliegen. Ebenso verhält es sich mit den wichtigen Nachweisen einer Testung oder einer Genesung.

Maskenpflicht: Diese gilt vor, während und nach dem Spiel. Also durchgehend am Samstag in der MS-Technologie-Arena.

Kontaktnachverfolgung: Der FC 08 Villingen wird auch streng auf diese am Samstag achten. Sie erfolgt entweder digital über die Luca App oder über ein Kontaktformular.

Parken und Einlass: Bereits um 13.30 Uhr erfolgt die Stadionöffnung. Wer keinen Parkplatz mehr am Friedengrund findet, kann alternativ zum Beispiel auch bei der IHK-Akademie in der Peterzeller Straße in Villingen parken.

Ideale Konstellation

Mehrere Faktoren waren dafür verantwortlich, dass es vier Wochen vor dem Saisonstart in der Bundesliga zu dieser Testspiel-Konstellation in Villingen kommt. Ein Hauptgrund dafür war, dass die Kölner ab diesem Freitag für zehn Tage zum dritten Mal bereits ihr Trainingslager im Donaueschinger Öschberghof aufschlagen. Ulm war zunächst von den Bayern als Austragungsort angedacht gewesen, doch dort gab es im Donaustadion eine Überschneidung mit einem anderen Sport-Event. Nun also steigt der "Hit" im Villinger Friedengrund. Und ausgerechnet hier wird Julian Nagelsmann zum ersten Mal die Bayern coachen.

Der FC 08 Villingen ist als Ausrichter mit 120 Helfern im Einsatz. Zum einen freuen sich die 08-Verantwortlichen sehr über den Zuschlag zweier namhafter Klubs. Zum anderen werden die Nullachter auch insofern von diesem Top-Duell profitieren, weil es für sie – Stichwort Corona-Regeln – für das DFB-Pokalspiel am 8. August gegen den FC Schalke 04 einen idealen Testlauf darstellt.

Offiziell waren die 6000 Tickets nach zwei Minuten vor einigen Tagen bereits weg. Doch dann folgte bei so manchem Enttäuschten noch der Ärger, weil die Karten plötzlich für sogar 170 Euro auf dem Schwarzmarkt auftauchten. Den FC 08 traf daran keinerlei Schuld. Der Kartervorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 wird auf alle Fälle anders und fairer ablaufen.

Ein-Tages-Trip

Die Bayern werden erst am Samstagmorgen per Flugzeug nach Donaueschingen anreisen und sich dann in einem Hotel am Klinikum der Doppelstadt auf das Spiel vorbereiten. Nach dem Schlusspfiff geht es für die Münchner zeitnah zurück.

Mit im Mittelpunkt bei den Bayern wird das Debüt von Coach Julian Nagelsmann stehen. Allein wegen ihm werden einige Medienvertreter nach Villingen reisen.

Interessante Aspekte

Die sich noch im Urlaub befindlichen Nationalspieler fehlen zwar bei diesem ersten Test des deutschen Rekordmeisters, aber es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Talente – Torben Rhein, Taylor Booth oder ein Chris Scott – präsentieren. Die Jungs aus dem Bayern-Campus füllten seit dem Trainingsbeginn (7. Juli) den noch kleinen Profikader auf und wollen sich nun zeigen.

Die Premiere von Julian Nagelsmann ist es in Villingen nicht allein. Auch die ersten Saison-Neuzugänge der Bayern mit Dayot Upamecano (von RB Leipzig) und Omar Richards (FC Reading) werden in der MS-Technologie-Arena ihre Debüts feiern. Im Tor dürfte Rückkehrer Sven Ulreich beginnen. Eric-Maxim Choupo-Mouting ist zwar erst am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen, sollte aber gegen Köln über eine längere Distanz zum Einsatz kommen. Gespannt darf man auch auf den zuletzt ausgeliehenen, hochbegabten Angreifer Joshua Zirkzee sein. Es werden also neben Upamecano einige junge Spieler aus der sogenannten zweiten Garde um ihre Chance in Villingen kämpfen. Für Nagelsmann ein hochspannender Aspekt, wer sich weiter empfehlen kann.

Nagelmanns Start optimal

"Julian Nagelsmann" ist das nächste gute Stichwort in diesen Tagen rund um die Bayern. Der neue Coach hinterließ in den ersten zwei Wochen einen blendenden Eindruck: offen, locker, sehr kommunikativ. Der 33-Jährige stieg mit seinem "Anfangskader" relativ schnell im Training in die fein-taktischen Übungen ein. Fast jede Aufgabenstellung demonstriert der Ex-Leipziger selbst. Vor einer Woche zog er spontan seine Jacke aus, um selbst beim Sprinttraining mitzumachen. Seine Art kommt sehr gut an. Darüber hinaus stellt Julian Nagelsmann in Interviews schon die Wertigkeit seiner noch im Urlaub befindlichen Nationalspieler heraus. Ein Uli Hoeneß zeigt sich von Tag zu Tag vom neuen Coach "immer mehr begeistert".

Baumgarts klare Ansagen

Die Kölner werden ab diesem Freitag – bereits zum dritten Mal in Folge – ein zehntägiges Trainingslager im Öschberghof beziehen. Der neue Trainer Steffen Baumgart und sein Kader haben bereits Testspiele gegen Fortuna Köln (4:0) und gegen den MSV Duisburg (1:1) hinter sich. Baumgart machte in den ersten beiden Wochen gegenüber seinem Team bereits deutlich, "dass ich mir mehr wünsche, als nur gegen den Klassenerhalt zu kämpfen".

Am Donnerstag vor der Reise nach Donaueschingen musste Steffen Baumgart noch einige Spieler aus seinem bisherigen XXL-Kader (33 Profis) streichen. "Es haben sich aber auch andererseits viele Spieler für das Trainingslager empfohlen", sagte er.

Neu bei den Kölnern ist bisher zum Beispiel Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (von Rapid Wien), der bisherige Schalker Offensiv-Akteur Mark Uth, Vincent Koziello (CD International/Mittelfeld) und aus Hannover Timo Hübens (Abwehr) sowie Kingsley Schindler (Mittelfeld). Spannend dürfte der zukünftige Weg von Anthony Modeste sein, der nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei AS Saint-Etienne nun erst einmal wieder in Köln "aufgeschlagen" ist.

Dann gegen Schaffhausen

Weil Steffen Baumgart einiges spieltaktisch bei Jonas Hector und Co. umkrempeln will, muss die Vielzahl an Testspielen der Rheinländer in dieser Vorbereitung nicht überraschen. Für den neuen Coach kommt der erste Härtetest gegen die Bayern nicht zu früh. Am Sonntag geht es für Köln in Bad Dürrheim (17 Uhr) bereits gegen Schaffenhausen weiter. Und dann dürfte ein Trainingslager folgen, in der die Intensität sicherlich von Steffen Baumgart großgeschrieben wird.