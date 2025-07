Am Samstag im Seepark: Diese Spiele und Sportarten können die Lahrer beim Familiensportfest testen

Stadt und Badenova laden für Samstag wieder zum Familiensportfest in den Seepark ein. Die Gäste können eine große Bandbreite an Spielen und Sportarten ausprobieren.

Der Lahrer Seepark verwandelt sich am Samstag von 13 bis 18 Uhr wieder in eine Bewegungslandschaft für alle Altersgruppen. Das sechste Familiensportfest unter dem Motto „Badenova bewegt“ lädt mit zahlreichen Sportstationen, Mitmachaktionen und einem bunten Bühnenprogramm zum Entdecken, Ausprobieren und Mitfeiern ein. Der Eintritt ist frei.

Das Format „Badenova bewegt“, heißt es in der Pressemitteilung, hat sich inzwischen in Südbaden etabliert. Zu bislang 55 Veranstaltung kamen bislang 82 000 Kinder und Jugendliche. Auch in Lahr kennt man die Veranstaltung inzwischen. Hier fand das Event erstmals im Jahr 2018 im Rahmen der Landesgartenschau statt, in den Folgejahren wurde es mit dem Familiensportfest Lahr zusammengeführt.

Gemeinsam möchten die Energiedienstleister Badenova und die Stadt Lahr mit der Abteilung Bildung und Sport erneut zahlreiche Familien und Kinder aus Lahr und Umgebung in Bewegung bringen, heißt es in der Ankündigung. In einem sportlich-spielerischen Wettstreit können verschiedene Sportarten niederschwellig ausprobiert werden. Begleitet wird das Fest von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.

„Unser Konzept des Sportentdeckertages hat sich etabliert – toll, dass der Zuspruch so groß ist“, freut sich Senja Dewes, Leiterin des Amts für Soziales, Bildung und Sport. Nach der coronabedingten Pause seien die Besucherzahlen wieder erfreulich gestiegen: Im Rekordjahr 2023 kamen mehr als 2000 Gäste. „Selbst 2024, als die Veranstaltung komplett verregnet war, kamen immer noch knapp 500 Besucher“, so Dewes weiter. Das zeige, dass das Konzept aufgehe.

Erstmals wird es einen Kletterturm geben

Auch Michelle Brunnenstein von der Badenova-Unternehmenskommunikation blickt mit Vorfreude auf den 12. Juli: „Die Stimmung beim Sportfest im Seepark ist einzigartig. Jeder kann selbst aktiv werden – aber auch als Zuschauer oder Begleiter kommt man mit dem Bühnenprogramm voll auf seine Kosten. Das ist gerade für Familien ideal.“ Augenzwinkernd ergänzt sie: „Dieses Jahr haben alle wieder gutes Wetter verdient!“

Das durchgehende Bühnenprogramm, gestaltet von Vereinen und Gruppen aus Lahr und Umgebung, bietet eine bunte Mischung aus Tanzdarbietungen verschiedenster Stilrichtungen und Altersklassen sowie eine Rope-Skipping-Vorführung. Rund um die große Showbühne im Seepark laden zahlreiche Mitmachstationen zum sportlichen Ausprobieren ein. Dank der Unterstützung durch viele Lahrer Vereine können unter anderem Fußball, Tischtennis, Badminton, Tennis, Hockey, Fitness, Turnen, Budo, Judo, Kendo, Schach, „Speed4“, Cornhole und Radfahren getestet werden. Erstmals wird ein Kletterturm angeboten, an dem drei Kinder gleichzeitig klettern können. Ebenfalls mit dabei ist das Spielmobil des Schlachthofs.

Eintritt ist frei

Wie schon bei den vergangenen fünf Ausgaben können alle Teilnehmer Bewegungspunkte sammeln. Die punktbesten Schüler und Schulen werden im Rahmen der Veranstaltung prämiert, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Teilnahme an allen Sportangeboten sowie der Eintritt zum Familiensportfest sind kostenlos.

Punkte für grüne Anreise

Zur Förderung eines umweltfreundlichen Veranstaltungsbesuchs erhalten Besucher, die klimafreundlich anreisen – etwa mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß – zusätzliche Bewegungspunkte. Auf diese Weise wollen Badenova und Stadt auch 2025 die Emissionen des Events möglichst geringhalten.