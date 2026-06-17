Am Samstag geht’s weiter: 2000 Fans jubeln im Europa-Park der deutschen Nationalmannschaft zu

Mit dem Start der Fußball-WM hat sich die Piazza des Hotels „Colosseo“ im Europa-Park in eine große Public-Viewing-Arena verwandelt – und zieht Tausende Fans an.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat auch im Europa-Park Erlebnis-Resort begonnen: Seit dem 11. Juni verwandelt sich die Piazza des 4-Sterne Superior Hotels „Colosseo“ in eine stimmungsvolle Fußballarena unter freiem Himmel, das teilt der Europapark mit. Auf einer riesigen LED-Wand können Gäste dort viele Begegnungen des Turniers kostenlos und frei zugänglich gemeinsam verfolgen.

Bereits das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Sonntag, sorgte für große Begeisterung. Rund 2.000 Gäste kamen auf der Piazza zusammen, um den deutschen Turnierauftakt gegen Curaçao in einzigartiger Atmosphäre zu erleben. Mit Fahnen, Trikots und viel Emotion entstand vor der beeindruckenden Kulisse des Hotels „Colosseo“ echtes Stadiongefühl. Der deutliche 7:1-Auftaktsieg der deutschen Mannschaft machte den Abend für die zahlreichen Fußballfans im Europa-Park Erlebnis-Resort perfekt.

Auch bei den kommenden Deutschland-Spielen dürfen sich Fußballfans auf besondere Public Viewing Abende freuen. Am Samstag, 20. Juni, trifft Deutschland um 22 Uhr auf die Elfenbeinküste. Am Donnerstag, 25. Juni, folgt um 22 Uhr das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador. Bei beiden Partien der deutschen Nationalmannschaft ist auf der Piazza des Hotels „Colosseo“ zusätzlich ein Showprogramm geboten. Während der Vorrunde werden dort alle Spiele mit Anstoßzeiten bis 21 Uhr gezeigt. Begegnungen von Deutschland, Frankreich und der Schweiz werden auch bei späteren Anstoßzeiten bis maximal 22.30 Uhr übertragen.

Wie bei einem möglichen Weiterkommen der deutschen, französischen und schweizerischen Nationalmannschaft verfahren wird, hängt von den jeweiligen Spielzeiten ab und wird rechtzeitig kommuniziert. Neben der Piazza des Hotels „Colosseo“ können Fußballfans die Spiele auch in den Hotelbars des Europa-Park Erlebnis-Resort verfolgen, insbesondere in der Bubba Svens SportsBar im Hotel „Krønasår“ sowie in der Wild Horse Bar in Silver Lake City. Auch in der Wasserwelt Rulantica werden ausgewählte Partien live übertragen. Für Gäste des Europa-Park besteht zudem die Möglichkeit, Spiele während der Park-Öffnungszeiten in der Arena of Football zu verfolgen.