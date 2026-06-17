Am Samstag geht’s weiter: 2000 Fans jubeln im Europa-Park der deutschen Nationalmannschaft zu

Mit dem Start der Fußball-WM hat sich die Piazza des Hotels „Colosseo“ im Europa-Park in eine große Public-Viewing-Arena verwandelt – und zieht Tausende Fans an.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat auch im Europa-Park Erlebnis-Resort begonnen: Seit dem 11. Juni verwandelt sich die Piazza des 4-Sterne Superior Hotels „Colosseo“ in eine stimmungsvolle Fußballarena unter freiem Himmel, das teilt der Europapark mit. Auf einer riesigen LED-Wand können Gäste dort viele Begegnungen des Turniers kostenlos und frei zugänglich gemeinsam verfolgen.