Bentley Cityrace: Bobby-Car-Rennen in Hechingen – das ist geplant

Warmfeiern mit einem spannenden Rennen. Am Samstag, 3. Mai, dem Vortag des verkaufsoffenen Sonntags, wird in Hechingen mit Bobbycars um Pokale um die Wette gefahren.

Veranstalter ist das Hechinger Stadtmarketing. Organisator ist Sandro Milioto. Strecke für das erste Hechinger „Bentley-Cityrace“ – die Medizintechnikfirma Bentley ist Hauptsponsor und wird auch mit firmeneigenen Piloten beteiligt sein – wird der untere Teil der Herrenackerstraße sein. Gefahren wird von 14 bis 19 Uhr. Teilnehmen können alle, die über ein Fahrzeug verfügen und über einen gut sitzenden Helm, der Startvoraussetzung ist. Es gibt unterschiedliche Altersklassen.

Es es wird mit hunderten Fahrerinnen und Fahrern gerechnet. Viele Firmen machen mit, viele Kinder werden erwartet, und Eltern werden sich wohl auch hinreißen lassen, da zu starten. Diese sogenannten Rutschautos – auch Modelle anderer Hersteller sind zugelassen – halten das Gewicht von Erwachsenen problemlos aus. Siegerehrung ist abends an der Johannesbrücke, wo ein kleines Festzelt der Narrhalla stehen wird und nach der Übergabe der Siegerpokale und Teilnehmer-Medaillen DJ Alex S. für die Feierlaune zuständig ist.

Schon geradeaus fahren ist mit Bobby Cars eine Herausforderung

Wie so ein Rennen abläuft? Etwa in der Mitte der Straße bei der LBS wird eine schräge Rampe aufgebaut, auf der jeweils maximal vier Fahrzeuge gleichzeitig starten können. Ziel wird unten im Bereich der Johannesbrücke sein. Also eine relativ gerade Strecke mit einer einzigen Kurve, und zusätzliche Slalom-Hindernisse wird es kaum geben. Ist das denn spannend? „Probieren sie es mal aus. Es ist schon schwierig, mit einem Bobbycar geradeaus zu fahren“, versichert Markus Ringle von der Firma Be Save aus Albstadt, die über entsprechende Erfahrungen verfügt, vergangenes Jahr in Albstadt so ein Rennen organisierte und für den professionellen Rahmen der Veranstaltung sorgt. In Direktausscheidungen treten die Sieger der einzelnen Runden gegeneinander an, bis am Ende der Champion ermittelt ist.

Teilnehmen können auch Kindergartengruppe oder Schulen

Sie seien zwar eine Sicherheitsdienst-Firma, erklärt Martin Braun, aber mit seinem Kollegen Markus Ringle habe er eigentlich im Veranstaltungsbereich angefangen bei Festivals und Ähnlichem. „Wir ziehen deshalb auch gerne mal die Arbeitshandschuhe an“. Die Firma baut nicht nur die Rennstrecke auf, sondern sie betreut auch die Internetseite „Cityrace.fun“, über die Anmeldungen möglich sind. Da könne durchaus eine Kindergarten-Gruppe als Team starten, Firmen, Schulklassen, Einzelpersonen.

Bastler können auch Veränderungen an den Fahrzeugen vornehmen

Spannend auch: Das Gehäuse des Bobby Cars muss zwar erhalten bleiben, aber Bastler können bessere Räder dranschrauben, die Lenksäule verlängern, die Sitzfläche erweitern oder das Innere mit Beton ausgießen. Am Start ist der TÜV präsent, der die Sonderanfertigungen auf Sicherheitsgefahren hin überprüft, und eine Waage ist auch am Start, denn Fahrer und Fahrzeug dürfen zusammen höchstens 135 Kilo wiegen. Es sind auch andere Marken zulässig, allerdings nur Rutsch-Fahrzeuge und keine Seifenkisten. In begrenztem Umfang stellen die Veranstalter am Start auch Leihfahrzeuge.

„Die erste Idee dazu hatte Rainer Weith, wir fanden das alle toll, und wir wollen das auf jeden Fall auch wieder die nächsten Jahre anbieten“, versichert Stadtmarketing-Chef Thomas Sigg. Möglich sei das aber nur durch tolle Sponsoren. Neben Bentley sind das die AOK, Gambro, Fahrner Wohnkonzept, Maschinenfabrik Merk, die Autohäuser Kleinmann und Kalbacher, die Stadtwerke, KDS, Sparkasse und HVB Wiest und Schürmann.

Bentley Cityrace

Teilnahme

Wer an dem Rennen am Samstag, 3. Mai, von 14 bis 19 Uhr in der Hechinger Herrenackerstraße teilnehmen will, sollte sich über die Homepage „Cityrace.fun“ anmelden. Es sind aber auch problemlos noch spontane Anmeldungen direkt bei der Veranstaltung möglich.