1 Stefan Mross moderiert die "Immer wieder sonntags"-Tour. Foto: Wolfgang Breiteneicher

Die Live-Tour "Immer wieder sonntags ... unterwegs" mit Moderator Stefan Mross kommt am Samstag, 15. Oktober, in die Sulzer Stadthalle.















Sulz - Das TV-Erfolgsformat kommt mit dem Südtiroler-Special am Samstag, 15. Oktober, ab 16 Uhr in die Stadthalle nach Sulz. Die Veranstaltung wurde vom 17. Oktober 2020 in den diesjährigen Herbst verlegt.

Die Tournee von "Immer wieder sonntags ... unterwegs" geht weiter. Moderator Stefan Mross begrüßt auch in Sulz hochkarätige Gäste auf der Bühne. Mit dabei sind Oswald Sattler, Vincent & Fernando und Alexander Rier & Anna-Carina Woitschack im großen Südtiroler-Special.

Party mit Volksmusik

Was Millionen Zuschauer vor dem Fernseher regelmäßig begeistert, ist live umso schöner, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung ankündigen. Das Format garantiere ein Show-Erlebnis vom Feinsten, mit erstklassiger deutscher Musik, guter Stimmung und vielen Überraschungen – unter tatkräftigem Mitwirken und Einbeziehen des Saalpublikums. Kurzweilig moderiert und musikalisch mitreißend bringe "Immer wieder sonntags… unterwegs" Alt und Jung zusammen. Diese Show verspricht eine Party, vollgepackt mit Schlager- und Volksmusik.

Stefan Mross moderiert "Immer wieder sonntags" live in der ARD und begeistert mit seiner liebenswerten, witzigen und geerdeten Art ein Millionenpublikum, so die Ankündigung weiter. In diesem Herbst begrüßt er ganz besondere Gäste, die alle eines vereint: Die Liebe zu Südtirol.

Südtirol-Legende Oswald Sattler dabei

Als Paradebeispiel dient Südtirol-Legende Oswald Sattler. Der ehemalige Sänger und Gitarrist der Kastelruther Spatzen ist seit mittlerweile fast 30 Jahren als Solokünstler unterwegs. Nach einer Auszeit meldet er sich 2020 mit seinem neuen Album "Bergkristall-Messe" zurück.

Dabei sind auch die Gewinner des Grand Prix der Volksmusik. Die Rede ist von "Vincent & Fernando" aus Südtirol. Mit ihren besinnlichen Musikstücken treffen sie den Nerv des Publikums. Es sind aber nicht nur die außergewöhnlichen Stimmen von Otto und Ulrich Messner, wie sie mit bürgerlichen Namen heißen, die ihre Fangemeinde anwachsen lässt: Vor allem ist es ihre bemerkenswerte Persönlichkeit und nicht zu vergessen ihre Bodenständigkeit.

"DSDS"-Kandidatin dabei

Wer ist sonst noch mit an Tournee-Board? Alexander Rier tritt ebenfalls in Sulz auf. Der in Kastelruth in den Dolomiten lebt für die Musik. Eine Leidenschaft, die er mit seinem Vater, dem Kastelruther Spatzen Front-Mann Norbert Rier in jeder Beziehung teilt.

Für Lebensfreude und Leidenschaft sorgt Anna-Carina Woitschack. Mit 18 Jahren präsentierte sie ihr musikalisches Können bei "DSDS". Mittlerweile feierte sie erfolgreich ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum mit ihrem neuen Album "Träumer".