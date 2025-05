Am Rugby inspiriert: 19-jähriger Neuseeländer stirbt bei viraler Challenge

1 Die "Run-it-straight"-Challenge gilt als extrem gefährlich. (Symbolbild) Foto: Nic Bothma/EPA/dpa Seit Wochen geht die «Run-it-straight»-Challenge in Neuseeland und Australien viral. Jetzt gibt es ein erstes Todesopfer. Was hat es mit dem gefährlichen neuen Kampfsport auf sich?







Wellington - Schock in Neuseeland: Ein 19-Jähriger ist bei einer am Rugby angelehnten Social-Media-Challenge so schwer verunglückt, dass er an seinen Kopfverletzungen gestorben ist. Die sogenannte "Run-it-straight"-Challenge (Deutsch etwa: Renn' gerade darauf zu) ist in Neuseeland und Australien kürzlich unter anderem auf Plattformen wie Instagram und Tiktok viral gegangen - und lockt mittlerweile riesige Menschenmengen zu Events.