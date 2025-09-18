Am Rande der Tastatur: Eine Ode aus Horb an das Q – der unterschätzte Buchstabe

Was passiert, wenn man aus Versehen das Q googelt? Eine augenzwinkernde Liebeserklärung unseres Autors an einen großen Außenseiter des Alphabets.
Sind Sie auch schon mal mit einem Finger auf der Tastatur abgerutscht – und plötzlich landen Sie bei Google auf einer Reise ins Unbekannte? So geschehen bei mir, als mein Zeigefinger eigenmächtig das „Q“ erwischte. Keine „Qualle“, keine „Quittung“, nein – nur Q. Groß, stolz, geheimnisvoll. Und bevor ich abbrechen konnte, hatte Google schon längst beschlossen, dass ich offenbar alles über Q wissen wollte.