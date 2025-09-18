Am Rande der Tastatur: Eine Ode aus Horb an das Q – der unterschätzte Buchstabe

Was passiert, wenn man aus Versehen das Q googelt? Eine augenzwinkernde Liebeserklärung unseres Autors an einen großen Außenseiter des Alphabets.

Sind Sie auch schon mal mit einem Finger auf der Tastatur abgerutscht – und plötzlich landen Sie bei Google auf einer Reise ins Unbekannte? So geschehen bei mir, als mein Zeigefinger eigenmächtig das „Q“ erwischte. Keine „Qualle“, keine „Quittung“, nein – nur Q. Groß, stolz, geheimnisvoll. Und bevor ich abbrechen konnte, hatte Google schon längst beschlossen, dass ich offenbar alles über Q wissen wollte.

Was ich dann entdeckte, hat meine Haltung und Respekt zum Q verändert. Dieser Buchstabe, der ein Schattendasein im Alphabet lebt. Nie im Rampenlicht steht. Wer ein Q im Scrabble zieht, schaut nicht triumphierend auf, sondern murmelt resigniert: „Mist.“

So viele Bedeutungen

Und was erfährt man alles auf den ersten Blick über das Q? Natürlich, das Q ist der siebzehnte Buchstabe, ein Konsonant, klar. Aber dann geht’s los: In der Schweiz steht Q für Zentner und somit für 100 Kilogramm. In Österreich auch.

In der DDR war das Q sogar ein Auszeichnungssymbol für höchste Qualität. „Dem Erzeugnis wurde das Q verliehen“. Und dann, völlig unerwartet, stellt sich auch noch heraus: Q stirbt. Und zwar nicht einfach so, sondern dramatisch, in aller intergalaktischen Würde – am Ende von Star Trek: Picard. Q, einst gottähnlicher Unruhestifter im Universum, geht „eine Stufe weiter“. Wohin? Unklar.

Q-Hommage von Loriot

Bleiben wir beim Kino. Loriot würdigte das Q beim Scrabble-Spiel in „Ödipussi“. Die Freundinnen seiner Mutter reagieren trotzig, weil sie nicht alles legen dürfen, was sie wollen. Ob Hundnase oder Schwanzhund. „Dann hätte ich auch auch meine Quallenknödel legen können!“, ist eine Q-Hommage des großen Humoristen Loriot.

Das Q war eben schon immer kämpferischer, nörgeliger und manchmal auch quälender als andere Buchstaben. Zwischen Punktwert und Lebenssinn. Zwischen Wortspiel und Wahnsinn. Zwischen Wörterbuch und Buchstabensuppe.

Café Q und Radio Q

In meiner Heimatstadt Marburg gibt es übrigens ein Café Q. Wenn man die Internetseitebesucht, dann ruht das Q allerdings wohl gerade. Radio Q sendet dagegen auch aktuell – als Campus-Radio in Münster.

Was ich sagen will: Dieses Q, das wir alle so beiläufig behandeln – ganz am Rand der Tastatur versteckt – dieses Q hat es faustdick hinter den Serifen. Es ist überall. Mal ist es eine Qual, mal ist es Qualität. Mal quasselt es, mal quengelt es. Und Mal ist es Quiche und mal ist es Quark. Dieser Buchstabe hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Egal, wie hoch der IQ ist.

Was soll der Quatsch?

Und wenn Sie jetzt denken: Was ist denn das alles für ein Quatsch? Schreibt da ein Quacksalber? Was ist die Quintessenz? Will da jemand Quote erreichen? Was nutzt der für Quellen? Viel Qualm um nichts?

Dann sage ich nur: Vorsicht beim Tippen. Wer weiß, was als Nächstes passiert, wenn aus Versehen das X getroffen wird. Oder noch schlimmer: das Y.