„Am Puls mit Sarah Tacke“: Mehr als 40 Eingaben beim ZDF-Fernsehrat wegen Bürgergeld-Doku

1 Gegen die ZDF-Dokumentation „Am Puls mit Sarah Tacke - System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?“ sind beim Fernsehrat bislang mehr als 40 Eingaben eingegangen (Symbolfoto). Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska Nach einer ZDF-Doku über Bürgergeld sind mehr als 40 Eingaben beim Fernsehrat eingegangen. Mehrere davon gelten als förmliche Programmbeschwerden.







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Gegen die ZDF-Dokumentation „Am Puls mit Sarah Tacke - System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?“ sind beim Fernsehrat bislang mehr als 40 Eingaben eingegangen. Mehrere davon seien als förmliche Programmbeschwerden einzustufen, teilte das ZDF-Gremienbüro dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag auf Anfrage in Mainz mit. Die Sendung wurde am 14. Mai ausgestrahlt.