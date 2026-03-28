Am Ortsausgang Richtung Goldscheuer: Darum kommt ein zweiter stationärer Blitzer nach Altenheim

Messungen haben ergeben, dass Fahrer am Ortsausgang Richtung Goldscheuer zu früh beschleunigen. Dem möchte die Gemeinde mit einem weiteren Blitzer entgegenwirken.

Die Verkehrssituation am Ortsausgang von Altenheim war bereits 2025 Thema der Verkehrsschau. Trotz bestehender Geschwindigkeitsbeschränkung, entsprechender Beschilderung, sowie regelmäßig mobiler Kontrollen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort häufig überschritten, führte Bürgermeister Tobias Uhrich bei der Gemeinderatssitzung aus. Daher habe die Verwaltung vorgeschlagen, eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage zu installieren. Diese solle präventiv zu einer Beruhigung an dieser Stelle führen.

Die Lieferung und Installation solle wie bei den bisherigen Anlagen die Firma Vitronic übernehmen, erklärte Rechnungsamtsleiter Andreas Delfosse. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 37 000 Euro, davon etwa 32 600 für die Installation. Die Tiefbau- und Fundamentarbeiten werden vom Neurieder Bauhof ausgeführt. „Wir rechnen damit, dass der Blitzer in zehn bis zwölf Jahren refinanziert ist“, prognostizierte Delfosse.

Jochen Strosack sprach sich für die Investition in einen zweiten Blitzer aus: „Wenn man die Zahlen sieht, dann ist die Maßnahme verständlich.“ Es habe einen großen Wunsch aus der Bevölkerung nach einer stationären Anlage am Ortsausgang gegeben, dennoch sei es ein „zähes Ringen“ bis zur Entscheidung im Gemeinderat gewesen.

Die Altenheimer haben sich schon länger einen Blitzer gewünscht

„Warum hat es so lange gebraucht?“, wollte Bernd Uebel (SPD) wissen. Im Landratsamt seien für das Thema nur drei Mitarbeiter zuständig, stellte Uhrich klar. Diese können nicht direkt helfen, zumal sie auch für andere Kommunen verantwortlich seien. Nun könne man das Thema Blitzer endlich in Angriff nehmen, denn „gut Ding will Weil haben“, so der Bürgermeister. Ihm liege dabei vor allem der Schutz der Kinder am Herzen, die gefährdet seien.

Hans-Jörg Hosch (UL) fragte nach, ob die Gemeinde auch selber gemessen habe. Dies bestätigte Uhrich und sprach von „massiver Raserei“ an dieser Stelle. Der Gemeinderat beschloss, die Installation des stationären Blitzers an die Firma Vitronic für etwa 32 600 Euro zu vergeben.