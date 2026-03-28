Am Ortsausgang Richtung Goldscheuer: Darum kommt ein zweiter stationärer Blitzer nach Altenheim

Messungen haben ergeben, dass Fahrer am Ortsausgang Richtung Goldscheuer zu früh beschleunigen. Dem möchte die Gemeinde mit einem weiteren Blitzer entgegenwirken.
Die Verkehrssituation am Ortsausgang von Altenheim war bereits 2025 Thema der Verkehrsschau. Trotz bestehender Geschwindigkeitsbeschränkung, entsprechender Beschilderung, sowie regelmäßig mobiler Kontrollen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort häufig überschritten, führte Bürgermeister Tobias Uhrich bei der Gemeinderatssitzung aus. Daher habe die Verwaltung vorgeschlagen, eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage zu installieren. Diese solle präventiv zu einer Beruhigung an dieser Stelle führen.