Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es Samstagnacht gegen 1 Uhr am Bahnhof in Offenburg gekommen, berichtet die Polizei.

Durch den Zugchef des IC (Nightjet) wurde ihr gemeldet, dass drei männliche Personen, bei der Ausfahrt des Zugs aus dem Offenburger Bahnhof, Steine gegen den Zug geworfen haben. Ein Stein durchschlug die Glasscheibe der Tür eines Waggons und beschädigte diese. Reisende wurden nicht verletzt, erklärt die Polizei.

Der Zugchef des IC gab an, die drei männlichen Personen zuvor, wegen fehlender Zugtickets, aus dem Zug verwiesen zu haben. Die Personengruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei ermittelt aktuell wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wer Angaben zu der Tat oder den verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter Telefon 0781/9 19 00 in Verbindung zu setzen.

Kein Kavaliersdelikt

Die Bundespolizei warnt: Der Steinwurf gegen einen Zug ist kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Eingriff, der lebensgefährlich sein kann.