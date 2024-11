1 Am heutigen Montag, 25. November, hat die Sternenbäck-Filiale am Hechinger Obertorplatz ein letztes Mal für Kunden geöffnet. Foto: Roth

Die nächste Sternenbäck-Filiale in Hechingen schließt: Im Café am Obertorplatz ist nach dem heutigen Montag, 25. November, Schluss. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.









Link kopiert



Am Montagmorgen scheint in der Sternenbäck-Filiale am Obertorplatz noch alles seinen normalen Gang zu gehen. Das Café ist gegen 9.30 Uhr gut mit Gästen gefüllt; die Backwarenauslage bietet Kunden ein breites Sortiment an. Lediglich die Brotfächer sind teilweise verwaist.