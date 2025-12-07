Am Nikolaustag: Die Jagd nach Stiefeln in der Lahrer Innenstadt begeistert zahlreiche Kinder

Auffällig viele junge Lahrer waren am Samstag in der Innenstadt mit ihren Eltern unterwegs. Zum Nikolaustag warteten 350 Stiefel in den Schaufenstern auf ihre Entdeckung.
Auf dem Schlossplatz stellten Sarina Metzger von der Geschäftsstelle der Werbegemeinschaft, ihr Sohn Kilian und sein Freund Leo Tische unter einem Regenschutz auf. Für die richtige Adventsstimmung war das Wetter eindeutig zu warm und gelegentlich auch zu nass. Unter dem Baldachin warteten insgesamt 80 Nikolausstiefel auf ihre Besitzer (siehe Info).