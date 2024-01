Am Neujahrstag in Schuttern: Glockenklang ruft zu zu Frieden und Solidarität auf

Am Neujahrstag in Schuttern

1 Brachten gemeinsam die Friedens- und Freiheitsglocke zum Läuten: Schutterns Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf (links) und sein Stellvertreter Guido Leberl. Foto: Bohnert-Seidel

Die Friedens- und Freiheitsglocke erklang zum Neujahrsmittag vom Dach des Rathauses in Schuttern. Verbunden mit dem Läuten ist für Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf der Wunsch nach Frieden. Die Hoffnung auf diesen dürfe man niemals aufgeben.









Link kopiert



Fast wie ausgestorben wirkt Schuttern am Neujahrstag. Es scheint, als ließen sich die Schutterner – und nicht nur sie – an diese Tag in den eigenen vier Wänden die Neujahrsbrezel schmecken. In den Straßen liegen in den Mittagsstunden noch ganz schön viele Überreste von Raketen und Böllern.