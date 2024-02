Am Neckar entlang

1 Dieses Flugzeug lässt am Donnerstag viele Bürger rätseln. Wir verraten, was dahintersteckt. Foto: Heidepriem

Ein nicht ganz alltägliches Flugzeug zieht am Donnerstag in geringer Höhe Kreise über Rottweil, Oberndorf und Sulz – wir sind der Sache nachgegangen.









Link kopiert



Das graue Flugzeug fliegt Kreise und Schlaufen, zieht über Sulz, Oberndorf und schließlich Rottweil hinweg – am Donnerstag gehen im Kreis Rottweil viele Blicke in Richtung Himmel: Was ist da los?