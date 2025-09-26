Am Nagoldtal-Radweg: Neuer Pfad soll für Bewegung begeistern

Nagold hat einen zweiten Mental-Fit-Pfad. Nach der Eröffnung des Pfads im Stadtpark Kleb, gibt es nun einen weiteren am Nagoldtal-Radweg.

Auf einem Mental-Fit-Pfad werden Übungen präsentiert, die körperliche Aktivitäten mit mentalen Aufgaben kombinieren. Das Konzept wurde im österreichischen Projekt „Handschlag“ in Zusammenarbeit mit dem Handballcampus München entwickelt. „Es fördert gezielt die körperliche Fitness und die mentale Stärke gerade bei Kindern und Jugendlichen“, teilt die Stadt Nagold mit.

An jeder Station gibt es eine sportliche Übung, ergänzt um eine mentale Aufgabenstellung. Die Übungen werden auf Infotafeln erläutert, und per QR-Code können auch erklärende Videos abgerufen werden. Jede Station wird dabei von einem Experten aus den Bereichen Sport oder mentale Fitness präsentiert.

„Bereits der erste Mental-Fit-Pfad im Kleb-Park Nagold wurde begeistert aufgenommen“, informiert Nagolds Cheftouristiker Frank Lemmer. Nach Angaben der Stadtverwaltung werde er von „Passanten jeden Alters interessiert wahrgenommen und fleißig ausprobiert“.

Zwischen Emmingen und Pfrondorf

Der zweite Pfad wurde in diesen Tagen entlang des Nagoldtal-Radwegs „zwischen Emmingen und Pfrondorf“ eingerichtet und umfasst insgesamt acht Stationen. Diese wurden auf vier Standorte verteilt. An jedem Standort können also zwei verschiedene Übungen absolviert werden.

Der neue Mental-Fit-Pfad ist bereits nutzbar, die offizielle Eröffnung sei in den nächsten Tagen geplant. Doch Interessierte können bereits jetzt jederzeit die Stationen aufsuchen.

Bei den Übungstafeln handelt es sich nicht um neue Übungen. Die Stationen sind dieselben wie beim Mental-Fit-Pfad im Stadtpark Kleb.

„Für Bewegung begeistern“

Als Initiatorin und Partnerin wirkt erneut die Handballcampus München gGmbH mit. Louisa Strakeljahn, Gesundheitsmanagerin beim Handballcampus, hebt in einer Pressemitteilung hervor: „Mit einem weiteren Pfad können noch mehr Menschen – ob jung oder alt – in Nagold für Bewegung begeistert werden und zugleich wertvolle Impulse für mentale Gesundheit vermittelt.“ Der Pfad bringe Bewegung und mentale Stärke direkt in den Alltag.

Seinen Dank spricht Frank Lemmer auch Falko Borkhart vom Radzentrum Nagold aus, das die Anschaffung dieses zweiten Pfads gesponsert hat.