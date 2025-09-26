Am Nagoldtal-Radweg: Neuer Pfad soll für Bewegung begeistern

Nagold hat einen zweiten Mental-Fit-Pfad. Nach der Eröffnung des Pfads im Stadtpark Kleb, gibt es nun einen weiteren am Nagoldtal-Radweg.
Auf einem Mental-Fit-Pfad werden Übungen präsentiert, die körperliche Aktivitäten mit mentalen Aufgaben kombinieren. Das Konzept wurde im österreichischen Projekt „Handschlag“ in Zusammenarbeit mit dem Handballcampus München entwickelt. „Es fördert gezielt die körperliche Fitness und die mentale Stärke gerade bei Kindern und Jugendlichen“, teilt die Stadt Nagold mit.