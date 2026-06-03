Am Montagabend in Lahr: Gruppe Mädchen beleidigt und attackiert jüngere Mädchen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Mädchen ist es am Montag am Lahrer Rathaus gekommen.
Ein 11- und ein 14-jähriges Mädchen sind am Montagnachmittag in Lahr angegriffen und beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die beiden Mädchen am Montag gegen 18.20 Uhr im Bereich des Rathauses auf, als sie von einer Gruppe aus sechs bis sieben Mädchen im Alter von etwa 12 bis 16 Jahren zunächst verbal beleidigt und anscheinend körperlich angegriffen worden sein sollen. Im Anschluss soll die Gruppe die Mädchen über die Marktstraße bis zum Schloßplatz verfolgt haben.