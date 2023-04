Am Montag rücken die Bagger an

1 Der ehemalige Bettentrakt des Krankenhausgebäudes in Ettenheim wird ab Montag abgerissen, damit dort eine Rehaklinik gebaut werden kann. Foto: Ullrich

Nun folgt der nächste Schritt, um das Krankenhaus in Ettenheim in ein Zentrum der Gesundheit zu verwandeln. Um den Neubau der geriatrischen Rehabilitation zu ermöglichen, beginnt am Montag ein Teilabriss des Gebäudes.









Der Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Ettenheim zu einem Zentrum für Gesundheit (ZfG) geht zügig voran, erklärt das Ortenau-Klinikum. Seit Jahresbeginn bieten drei Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums (Ortenau MVZ) in einem Teilbereich des ehemaligen Klinikgebäudes ihre Leistungen an. Am kommenden Montag nun beginnen an einem anderen Gebäudeteil die vorbereitenden Arbeiten, um Platz für die Errichtung des Neubaus der dort geplanten stationären geriatrischen Rehabilitation zu schaffen.

Abbrucharbeiten werden vier bis fünf Wochen dauern

„Ich freue mich, dass wir Schritt für Schritt in der Umsetzung der Planungen für das Zentrum für Gesundheit Ettenheim vorankommen. Der Kreis und das Ortenau-Klinikum halten Wort und schaffen Strukturen für dauerhafte und nachhaltige medizinische Angebote in Ettenheim“, verspricht Christian Keller, Vorstandsvorsitzender des Ortenau Klinikums.

Am kommenden Montag wird die beauftragte Baufirma zunächst den Abbruchbereich mit einer Mauerwerkswand baulich vom Bestandsgebäude abtrennen. Parallel wird der Baustellenbereich eingerichtet und Bauzaunelemente im Außenbereich aufgestellt. Anschließend werden sämtliche Einbauten ausgebaut und fachgerecht entsorgt.

Abrissarbeiten werden Mitte bis Ende Juni dauern

Diese Arbeiten werden rund vier bis fünf Wochen dauern, heißt es in der Pressemitteilung des Ortenau-Klinikums. Anschließend wird mit dem eigentlichen Rückbau der Gebäudehülle einschließlich des Dachs, der Fenster sowie der Außen- und Innenwände begonnen. Die Abbrucharbeiten werden voraussichtlich Mitte bis Ende Juni 2023 abgeschlossen sein, erklärt das Ortenau-Klinikum.

Im Anschluss werden dann die Arbeiten für den Neubau der stationären geriatrischen Rehabilitation beginnen. Die Einrichtung wird über 60 Betten verfügen und in der Trägerschaft des Paul-Gerhardt Werkes Offenburg betrieben. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Jahres 2025 vorgesehen.

Im ZfG wird ambulant operiert werden

Im Zentrum für Gesundheit ist ebenfalls ein Zentrum für ambulantes Operieren geplant, das nach einer baulichen Sanierung alle zeitgemäßen Standards erfüllen wird. Für die bauliche Modernisierung der Räumlichkeiten des Medizinischen Versorgungszentrums und des OPs sowie den Neubau der geriatrischen Rehabilitation sind nach dem heutigen Stand Investitionen von insgesamt rund 26 Millionen Euro veranschlagt, so das Ortenau-Klinikum.

Auf dem Gelände der ehemaligen Klinik ist darüber hinaus eine Rettungswache mit Notarztstandort vorgesehen, der an sieben Tagen in der Woche über 24 Stunden betrieben werden soll. Der Ortenaukreis und das Ortenau-Klinikum verfolgen darüber hinaus das Ziel, über die zugesagten Angebote hinaus in Ettenheim weitere Leistungen in den Bereichen Gesundheit und Pflege zu etablieren. Mit der Stadt besteht eine gute Zusammenarbeit und enge Abstimmung hierzu, so das Ortenau-Klinikum.

Weitere ärztliche Mieter gesucht

Unter anderem bemühe sich das Ortenau Klinikum um weitere Akteure als Mieter aus den Bereichen Haus- oder Fachärzte, Psychotherapeuten sowie nicht ärztliche Heilberufe für das ZfG Ettenheim. Zur Vermietung stehen noch zwei Flächen mit 290 und 184 Quadratmetern zur Verfügung.

Bereits jetzt besteht im ZfG Ettenheim ein Angebot von Gesundheitslotsen. Es geht auf ein Projekt der Kommunalen Gesundheitskonferenz Ortenaukreis zurück. Darüber hinaus bietet der Pflegestützpunkt Ortenaukreis Beratungen im Zentrum für Gesundheit an.

Aktuelle Angebote im Zentrum für Gesundheit Ettenheim

Bisher gibt es im Zentrum für Gesundheit Ettenheim folgende Angebote:

Praxis Unfall- und Viszeralchirurgie mit Franz Albert, Claudia Medda, Vera Zängle, Armin Bannwarth, Thomas Hensle; telefonische Terminvereinbarung: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr unter Telefon 07822/7 88 93 01

Kniesprechstunde mit Thomas Hensle mit Team; telefonische Terminvereinbarung: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 07822/ 788 93 01

Notfall- und BG-Sprechstunde mit Franz Albert mit Team; telefonische Terminvereinbarung: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 07822/78 89 30; am Mittwoch findet keine BG-Sprechstunde statt.

Praxis für Gastroenterologie mit Ralf Stehle und Christine Vetter: telefonische Terminvereinbarung: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr unter Telefon 07822/7 88 93 20

Praxis für Psychosomatische Medizin mit Klaus-Jürgen Graf: telefonische Terminvereinbarung unter 07822/7 88 93 40; bitte die Telefonnummer für einen Rückruf auf dem Anrufbeantworter hinterlassen

Gesundheitslotsen: jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr offene Sprechstunde im Zentrum für Gesundheit Ettenheim, Telefon 0781/ 8 05 63 53, E-Mail: Jessica.Zimmermann@ortenaukreis.de

Pflegestützpunkt Ortenaukreis: Der Pflegestützpunkt Ortenaukreis – Außenstelle Lahr – bietet im ZfG Ettenheim eine Pflegeberatung an. Die Sprechzeiten sind immer montags von 14 bis 16 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.