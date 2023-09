Die Brüder Daniel und Simon Heitz aus Kippenheimweiler stellen in der bekannten Gründer-Show des TV-Senders Vox ihre Geschäftsidee vor: Eine Stadtspiel-App, mit der Touristen ihren Urlaubsort auf besondere Weise entdecken können. Die Sendung wird am kommenden Montag ausgestrahlt.

„Urban Challenger“ heißt das Start-Up der Brüder. Das Firmenbüro ist in Freiburg. Simon (35) lebt seit zehn Jahren in Berlin, Daniel (40) im bulgarischen Bansko – eine Hochburg für Remote Worker, also für Beschäftigte, die von jedem beliebigen Ort aus ihrer Tätigkeit nachgehen können. An seinem Wohnort in Bulgarien schätzt Daniel Heitz vor allem die schöne Landschaft.

Aufgewachsen sind die beiden in ihrem Elternhaus Kippenheimweiler. Der ältere der beiden Brüder hat die Otto-Hahn-Realschule in Lahr besucht und nach dem Abschluss 1999 eine Ausbildung zum Grafikdesigner an der Lahrer Gewerbeschule absolviert. Simon Heitz hat 2007 am Scheffel-Gymasnium in Lahr Abitur gemacht und danach in Karlsruhe Phsysik studiert.

Beide Brüder sind vielseitig interessiert, Simon Heitz ist zum Beispiel auch noch studierter Theaterpädagoge. Die beiden haben auch noch zwei ältere Brüder. Ihre Eltern leben noch in Kippenheimweiler, wie Simon Heitz bei einem Telefonat mit unserer Redaktion erzählt.

Die zündende Idee kam auf einer Indienreise

Privat gehen die Brüder gemeinsam gern auf Reisen und lieben es, neue Länder, Regionen und Städte zu entdecken, heißt es in einer Pressemiteilung zur Ausstrahlung der TV-Show „Höhle der Löwen“ am kommenden Montag. Eine Reise habe sie auch auf die Idee zu ihrem Stadtspiel Urban Challenger gebracht. „In Indien hatten wir die Idee, uns eine Aufgabe zu geben: Wir würden an dem Tag jedes Verkehrsmittel verwenden, was diese verrückte Stadt Mumbai zu bieten hat“, erzählt Simon. „Dabei haben wir sehr viel erlebt. Wir hingen später an einem überfüllten Local Train, sind mit einem Bus bis an die Endhaltstelle gefahren oder haben die Rikscha genutzt. Dadurch haben wir Dinge erlebt und Orte gefunden, die wir sonst niemals gesehen hätten.“

Über die App werden den Teilnehmern unterhaltsame Aufgaben aus verschiedenen Kategorien wie „Explorer“, „Time Traveller“, „Foodie“ oder Natur gegeben, die sie vor Ort erledigen müssen. „Das Ziel ist es, innerhalb einer bestimmten Zeit möglichst viele von diesen Challenges zu bewältigen. Sie gilt als gemeistert, wenn ein Beweisfoto oder auch ein Video oder eine Audioaufnahme hochgeladen wird“, erklärt Daniel.

Ihr Angebot: 60 000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile

„Urban Challenger“ sei sowohl als Team-Event für Firmen als auch für Reisende, Paare, Familien und Freunde gedacht, die gerne spielerisch eine Stadt entdecken. Zusätzlich gibt es Urban Challenger neben der App auch als Kartenspiel. Bisher sind die Gründer in Berlin mit ihrem Stadtspiel vertreten, weitere Städte sind in der Vorbereitung.

Die Sendung wurde im Februar aufgezeichnet. Das Angebot von Daniel und Simon, mit dem sie vor die „Löwen“ traten: 60 000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Ob es geklappt hat, soll bis zur Ausstrahlung am Montag ein Geheimnis bleiben. Bei der Aufzeichnung der Show erhielten auch die Löwinnen und Löwen eine Challenge von den Heitz-Brüdern: Für ein Gruppenbild mussten sie ihre individuelle Superkraft mimen. Zu sehen ist die Sendung am Montag, 18. September, ab 20.15 Uhr auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“

Im Vox-Format „Die Höhle der Löwen“ bekommen Menschen mit Erfindungen oder Geschäftsideen die Chance ihres Lebens. Sie präsentieren ihre Idee fünf erfolgreichen Unternehmern, den sogenannten „Löwen“. Als Löwen dabei sind wieder Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Janna Ensthaler und Tillman Schulz. In der 14. Staffel verstärkt Tijen Onaran, Unternehmerin, Investorin und Bestseller-Autorin, das Löwenrudel. Die millionenschweren Unternehmer wechseln sich auf den fünf Stühlen ab. So präsentieren die Gründerinnen und Gründer ihre Ideen immer fünf Investoren. Gelingt es den Gründern, einen oder mehrere Löwen von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, bekommen sie von ihnen das nötige Startkapital oder Unterstützung bei der Expansion ihres Unternehmens. Im Gegenzug erhalten die Investoren Unternehmensanteile, die sich natürlich möglichst bald rentieren sollen. Die sieben Unternehmer aus „Die Höhle der Löwen“ investieren ihr eigenes Kapital – und das nur in die Ideen, von denen sie wirklich überzeugt sind.