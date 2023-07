Ettenheim ist am Montag, 17. Juli, Gastgeber bei der Oldtimer-Rundfahrt anlässlich des Landesfeuerwehrtags in Kehl. Zwölf historische Fahrzeuge können dann bestaunt werden.

Zwölf Oldtimer aus den Anfangszeiten der Motorisierung bei den Feuerwehren machen beim Unteren Tor im Bereich Marienplatz und Austraße Station, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ettenheim.

Die Rundfahrt wird vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg in Kooperation mit der Feuerwehr Ettenheim und der Stadt Ettenheim veranstaltet.

Die Fahrzeuge sind einmalige Zeugen der Geschichte des Feuerwehrwesens, heißt es weiter, und haben eins gemeinsam: Sie standen jahrzehntelang im Dienst am Bürger.

Alle zwölf Fahrzeuge sind Unikate

Bei unzähligen Einsätzen, Bränden und Unfällen waren diese Fahrzeuge wesentlich daran beteiligt, Menschenleben zu retten und Sachwerte vor der Zerstörung zu bewahren. Damit seien sie zu eindrucksvollen Beispielen für das humanitäre Wirken der Feuerwehren geworden. Jeder der zwölf gezeigten Oldtimer sei ein absolutes Unikat, so die Stadt.

Gegen 10.30 Uhr werden die Fahrzeuge in der Innenstadt erwartet und können von großen und kleinen Feuerwehrfans bestaunt werden. Das Treffen des Konvois mit der Ettenheimer Feuerwehr zur gemeinsamen Einfahrt in die Innenstadt ist gegen 10 Uhr am Industriepark Ettenheim geplant. Im Bereich Marienplatz und Austraße – dem Bereich vor der Sparkasse Ettenheim – präsentieren sich dann die historischen Fahrzeuge anschließend bis etwa 13 Uhr und die Feuerwehrleute stehen interessierten Kindern und Erwachsenen gerne für Fragen zur Verfügung.

Austraße ist gesperrt

Für die Veranstaltung ist eine Sperrung in der Austraße, ab Einmündung Friedrichstraße bis zur Kreuzung Talstraße/Alleestraße von 9 bis 14 Uhr nötig, informiert die Stadt und bittet um Beachtung.