1 Philip Studer, Jugendbeauftragter der Stadt, Hauptamtsleiterin Julia Zehnle und Bürgermeister Bruno Metz (vorne) stellten die neuen Räumlichkeiten des Jugendtreffs im Spitalgebäude vor und testeten den Billardtisch. Foto: Kron

Ab Mittwoch, 23. April, können Jugendliche in Ettenheim sich einmal die Woche im ehemaligen Spitalgebäude treffen. Nicht nur Unterhaltung wird geboten, mit Philip Studer ist auch ein Ansprechpartner für die Zielgruppe vor Ort.









Link kopiert



Tischkicker, Billard, Darts, Gesellschaftsspiele, Spielekonsolen, Bastelmaterial, Platz zum Lernen, gemütliche Sitzgelegenheiten, kühle Getränke und einen Ansprechpartner: All das und einiges mehr bietet der Jugendtreff in Ettenheim in seinen neuen Räumlichkeiten. In der Spitalgasse 1 wurden der Jugendarbeit von der Stadt knapp 120 Quadratmeter zur Verfügung gestellt.