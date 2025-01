„Angst, dass der Beruf ausstirbt“ Landwirte aus dem Raum Lahr haben noch immer große Sorgen

Landwirte aus dem Raum Lahr haben am Mittwochabend am Sulzer Kreuz erneut auf ihre Sorgen aufmerksam gemacht. Bundestagsabgeordneter Yannick Bury hörte sich die Forderungen an – und machte Hoffnung.