Für kommenden Mittwoch, 5. Februar, hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Zollernalb-Klinikums in Albstadt und Balingen zur Durchsetzung der Tarifforderungen zu einem Warnstreik aufgerufen.

„Im Zuge der Streikmaßnahmen kann es in Einzelfällen zu Einschränkungen im Klinikablauf kommen. Die Notfallversorgung der Patienten ist durch die zwischen der Geschäftsleitung des Zollernalb Klinikums und Verdi abgeschlossene Notdienstvereinbarung gewährleistet“, teilt das Klinikum mit. Diese sehe eine personelle Besetzung wie an Wochenenden oder Feiertagen vor.

Geplante Leistungen wie Operationen, Untersuchungen und weiteres könnten daher bedauerlicherweise nicht stattfinden und werden nachgeholt. Die Zentralen Notaufnahmen blieben während des Streiks geöffnet, damit Notfälle wie gewohnt an beiden Standorten behandelt werden könnten. Operationen im Rahmen der Notfallversorgung, sowie alle medizinisch unaufschiebbaren Behandlungen, würden zuverlässig durchgeführt.

Der Verdi-Landesverband Baden-Württemberg hatte mitgeteilt, dass am Mittwoch in Balingen eine Kundgebung mit Ve Landesbezirksleiter Martin Gross am Rathausplatz geplant ist. Diese ist auf 13 Uhr angemeldet.