Am Minigolfplatz in Wolfach: Zukunft der Linden liegt jetzt in den Händen des Gemeinderats

Noch steht die Entscheidung, ob die Bäume vor dem großvolumigen Neubau am Wolfacher Minigolfplatz gefällt werden, aus. Der Technische Ausschuss gab die Entscheidung weiter.
Alte Bäume, neuer Wohnraum – was wiegt schwerer? Eigentlich hätte Wolfachs Technischer Ausschuss am Mittwoch über die Zukunft von sechs gesunden Linden am Minigolf-Areal entscheiden sollen. Doch: Auf Antrag von Grünen und SPD gab der Ausschuss die Beantwortung dieser Grundsatzfrage an den Gemeinderat ab. Zahlreiche Zuhörer waren am Mittwoch eigens für dieses Thema in den Sitzungssaal gekommen – und zogen wenige Minuten später ohne Antwort wieder ab.