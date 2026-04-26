Am Minigolfplatz in Wolfach: Zukunft der Linden liegt jetzt in den Händen des Gemeinderats

Alte Bäume, neuer Wohnraum – was wiegt schwerer? Eigentlich hätte Wolfachs Technischer Ausschuss am Mittwoch über die Zukunft von sechs gesunden Linden am Minigolf-Areal entscheiden sollen. Doch: Auf Antrag von Grünen und SPD gab der Ausschuss die Beantwortung dieser Grundsatzfrage an den Gemeinderat ab. Zahlreiche Zuhörer waren am Mittwoch eigens für dieses Thema in den Sitzungssaal gekommen – und zogen wenige Minuten später ohne Antwort wieder ab.

„Jetzt haben alle eine kleine Kommunalrechtsstunde genossen“, bilanzierte Bürgermeister Thomas Geppert. Carsten Boser (Grüne) hatte eingangs den gemeinsamen Antrag von Grünen und SPD verlesen, das Thema ob seiner Tragweite aus dem Ausschuss in den Gemeinderat zu übertragen, und zwar in die Sitzung des gleichen Abends. In der Bevölkerung werde seit geraumer Zeit über die mögliche bevorstehende Fällung der Linden diskutiert. Auch die Ratsmitglieder seien schon häufig angesprochen worden. Das Thema sei daher „von herausragendem Interesse“.

Genau das muss vorliegen, damit der Ausschuss eine eigentlich in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Beratung ans große Hauptgremium abgeben kann. So regle es Paragraf sieben der Wolfacher Hauptsatzung, erläuterte Geppert Räten und Zuhörern. Jedoch besage der Paragraf auch: Der Ausschuss könne ein Thema in die darauffolgende Sitzung des Rats verweisen, um die Einladungsfristen einhalten zu können. „Das wäre der 20. Mai.“ Nötig dafür war das Ja eines Viertels der insgesamt zehn Stimmen. Das gab’s mit sechs Ja-Stimmen zur Vertagung gleich doppelt.

21 neue Wohnungen sollen entstehen

Hintergrund des Themas: der Mehrfamilienhaus-Neubau anstelle des früheren „Herrengartens“. Bis Ende 2026 soll das Bauprojekt, das direkt vor dem Schlosstor 21 neue Wohnungen schafft, laut Beratungsvorlage fertiggestellt werden. Die Mehrzahl der Balkone liege auf der Rückseite des Gebäudes zur Kinzigstraße hin. Direkt gegenüber stehen die sechs mehr als 20 Meter hohen Linden. Deren dichte Kronen könnten „sowohl zu einer Beeinträchtigung des Lichteinfalls und damit einer Verdunkelung der Wohnungen als auch zu einer verminderten Aussicht führen. Zudem ist im Herbst mit einer Verschmutzung auf den Balkonen durch den Laubfall zu rechnen“, heißt es in der Beratungsvorlage. Trotz eines Schadens in der Krone seien alle sechs Linden vital und die Verkehrssicherheit gewährt. Ob das für ihren Fortbestand genügt oder die Bäume gefällt werden sollen, muss jetzt am 20. Mai der Gemeinderat entscheiden.