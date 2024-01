Am Lahrer Marktplatz: In der ehemaligen „Stofftruhe“ kehrt wieder Leben ein

1 Textilliebhaber werden in der Lahrer Innenstadt wieder auf ihre Kosten kommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Nach der Schließung der „Stofftruhe“ am 20. Dezember vergangenen Jahres feiert der Textilhandel am Samstag, 13. Januar, am Marktplatz 16 in seine Neueröffnung. Unter dem neuen Namen „Stofflädele“ wird dort laut Mitteilung das gewohnte Sortiment der ehemaligen „Stofftruhe“ angeboten.









Neuer Inhaber ist die Familie Kundik aus Schwanau, die bereits seit mehreren Jahren die Änderungsschneiderei „Schmidt“ in Allmannsweier betreibt. Mit dem neuen Projekt in Lahr möchte die Familie etwas für eine weiterhin lebendige Innenstadt beitragen, heißt es. Am Samstag öffnet das Geschäft seine Türen ab 10 Uhr. Von Montag bis Freitag hat das „Stofflädele“ von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet, nachmittags – außer Mittwoch – von 14 bis 17 Uhr. Samstags können Besucher von 9 bis 12.30 Uhr dort einkaufen.