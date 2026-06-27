In Rom knattern Tausende Vespa-Roller durch das historische Zentrum. Fans aus aller Welt feiern den Kultroller mit einer bunten Parade - vorbei am Kolosseum und durch die Sommerhitze.
Rom - Mit einer großen Vespa-Parade ist in Rom der 80. Geburtstag des italienischen Kult-Motorrollers gefeiert worden. Bei hochsommerlichen Temperaturen fuhren zahlreiche Fans aus aller Welt auf ihren Vespas durch die italienische Hauptstadt. Die Route führte unter anderem am Kolosseum und den Kaiserforen vorbei. Zu der Parade wurden Zehntausende Teilnehmer erwartet.