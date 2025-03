Stolzer Zimmerer aus Dauchingen Markus Ohnmacht freut sich über seinen Meistertitel

Nach einem Jahr Vollzeitunterricht an der Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule in Freiburg hat nun Markus Ohnmacht seinen Meister im Zimmererhandwerk in der Tasche. Mit ihm waren es 24 Schüler, die aus 80 Bewerbern ausgewählt wurden.