Am Kasernenplatz bei „Wilma Wunder“: Hotel „Moe“ eröffnet in Freudenstadt

„Wilma Wunder“ lockt Gäste bereits seit Wochen in den früheren „Schwanen“ in Freudenstadt. Im selben Gebäude wurde nun das Hotel „Moe“ eröffnet.
Seit Montag ist es möglich, im Internet Übernachtungen im neuen Hotel „Moe“ in Freudenstadt zu buchen. Es wurde am Samstagabend mit einer denkwürdigen Feierstunde der Öffentlichkeit vorgestellt. „Sie haben an einem prägenden Gebäude mitten in der Stadt einen wesentlichen Beitrag zur Stadterneuerung hervorragend umgesetzt“, gratulierte Bürgermeister Wolfgang Fahrner Projektentwickler Orhan Tiryaki aus Freudenstadt. Die Stadt wisse dies zu schätzen.