Am heutigen Samstag wird gefeiert: Große Fete für Lahrer Guller-Gebäude

Das markante Haus in der Geroldsecker Vorstadt gibt es seit 200 Jahren. Der jetzige Pächter Robert Wagner ist sehr erfolgreich mit texanischem Barbecue.
Lieferanten kommen und gehen, die Smoker im Hof heizen sich auf, das Telefon klingelt pausenlos. Bei „Guller BBQ“ ist schon am Vormittag so einiges los, lange bevor die ersten Gäste in der Geroldsecker Vorstadt 93 eintreffen. Das Restaurant von Robert Wagner und seinem Team ist sehr beliebt, auf sozialen Netzwerken werden die Videos über die Grillspezialitäten hunderttausendfach geklickt.