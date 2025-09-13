Am heutigen Samstag wird gefeiert: Große Fete für Lahrer Guller-Gebäude

Das markante Haus in der Geroldsecker Vorstadt gibt es seit 200 Jahren. Der jetzige Pächter Robert Wagner ist sehr erfolgreich mit texanischem Barbecue.

Lieferanten kommen und gehen, die Smoker im Hof heizen sich auf, das Telefon klingelt pausenlos. Bei „Guller BBQ“ ist schon am Vormittag so einiges los, lange bevor die ersten Gäste in der Geroldsecker Vorstadt 93 eintreffen. Das Restaurant von Robert Wagner und seinem Team ist sehr beliebt, auf sozialen Netzwerken werden die Videos über die Grillspezialitäten hunderttausendfach geklickt.

„Fast alle Reservierungen kommen von außerhalb“, erzählt Restaurantleiter Ryk Patrias unserer Redaktion. „Im Durchschnitt reisen die Leute 160 Kilometer an, um bei uns zu essen“. Die texanischen BBQ-Platten und das langsam geschmorte Fleisch kämen sehr gut an. Allerdings seien unter den Besuchern wenige Lahrer, da es nur schwer möglich sei, spontan für ein Abendessen vorbeizuschauen – die Plätze sind eben in der Regel wochenlang im Voraus reserviert.

Das geschichtsträchtige Gebäude dürfte allen Lahrern ein Begriff sein. Es steht nun seit 200 Jahren. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden – mit einem großen Fest am heutigen Samstag. „Der Verpächter kam auf uns zu und hat uns auf diesen besonderen Geburtstag hingewiesen“, sagt Patrias. Musik soll es geben – und natürlich wird auch bewirtet. Über die Geschichte des traditionsreichen Gebäudes wird Walter Caroli bei der Jubiläumsfeier sprechen.

Beim Start war es wohl eine Bierbrauerei

Die Anfänge des Hauses liegen etwa 1825, teilt der Historiker unserer Redaktion mit. Damals noch unter dem Namen „Zur Hoffnung“, sei es vermutlich als Bierbrauerei gebaut worden, darauf würden die Art der Konstruktion und der geräumige Keller schließen lassen. Ihren Namen habe die Gaststätte immer wieder gewechselt, im 19. Jahrhundert hieß sie demnach zunächst „Walkenbruck“. Später sei unter dem Namen „Zum Grünen Berg“ ausgeschenkt worden, ehe man zurück zum ursprünglichen „Zur Hoffnung“ ging. Danach habe der Name „Die Eintracht“ groß an der Wand des Gebäudes gestanden. Unter diesem Namen sei die Gaststätte vor allem ein Biergarten gewesen, erzählt Caroli.

Verschiedene Wirte des Lokals seien überliefert, unter anderem Christian Dorner, Georg Sulz, Hermann Föhringer und Wilhelm Erb. In den Überlieferungen, auf die Caroli seine Arbeit stützt, sei angemerkt, dass man Wilhelm Erb den Brantweinausschank genehmigte, da tagsüber und nachts, insbesondere aber am Morgen, Holz- und Steinfuhrleute in seinem Lokal einkehrten.

Im Jahr 1907 residierte in dem Gebäude das Gasthaus „Zur Eintracht“. Foto: Guller

In neuerer Zeit hieß das Gasthaus mit Biergarten „Geroldsecker Guller“, war unter diesem Namen ein sehr beliebter Anlaufpunkt für junge Leute. Heute firmiert es unter Führung von Robert Wagner nur noch als„Guller“.

Geschäftsführer Robert Wagner verbindet laut der Webseite des Restaurants persönlich viel mit dem Gebäude. Als Abiturient habe er „den ein oder anderen unvergesslichen Abend hier erlebt“. Nun sei er stolz, selbst dort hinter dem Tresen zu stehen.

Fest soll ein Dankeschön an alle Lahrer sein

„Robert hat das Gebäude damals gemietet, ohne zu wissen, ob es klappt“ erzählt Restaurantleiter Ryk Patrias unserer Redaktion. Umso glücklicher sei man darüber, dass das Restaurant so ein großer Erfolg geworden ist. „In diesem Laden war schon immer eine Gaststätte, der Großteils des Originalgebäudes steht ja noch.“ Man sei froh, an diese Geschichte anknüpfen zu dürfen.

Aus diesem Grund wolle man mit der Jubiläumsfeier Danke sagen – besonders den Lahrern. „Vor allem unsere Nachbarn leiden ganz schön“, erklärt Patrias. „Die bekommen den ganzen Rauch ab, es ist laut, vor dem Haus ist viel Verkehr und hier sind immer viele Leute.“ Den 200. Geburtstag des Gebäudes wolle man deshalb nun nutzen, um den Menschen etwas zurückzugeben.

„Wir erfahren hier vor Ort so viel Unterstützung, können aber für die Lahrer kaum ein Angebot bieten“, bedauert Patrias. Deshalb richte sich die 200-Jahr Feier am heutigen Samstag insbesondere an die Menschen vor Ort, denn ausnahmsweise seien keine Reservierungen nötig. Wer das BBQ-Restaurant Guller besuchen möchte, könne heute einfach so vorbeikommen. „Unsere Platten können wir an der Feier leider nicht anbieten, aber es gibt überall Stände, an denen man unsere Spezialitäten probieren kann“, erzählt Patrias. „Für alle, die noch nie da waren, probiert unbedingt mal das BBQ!“, so sein Ratschlag. Außerdem werde es einen Bierausschank der Fürstenberg-Brauerei geben, auch die verschiedenen Lieferanten kämen vorbei, um sich vorzustellen.

Über den Tag verteilt rechne man mit 800 bis 1000 Gästen, so Patrias. Es werde den ganzen Tag Musik gespielt, auch der Vortrag von Walter Caroli sei ein Highlight.

Auf die Frage, was sich das Team des „Guller BBQ“ für die Feier wünscht, antwortet Ryk Patrias: „Vor allem hoffen wir natürlich auf gutes Wetter, auf richtig gute Stimmung, und auf viele Gäste, besonders hier aus der Umgebung!“

Das Programm

Das Team des „Guller“ lädt am heutigen Samstag zur großen Jubiläumsfeier des Gebäudes ein. Zwischen 12 und 21 Uhr kann jeder, der möchte, vorbeikommen, Reservierungen sind nicht notwendig. Angekündigt ist neben Essen und Musik auch ein historischer Vortrag von Walter Caroli.