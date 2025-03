Am hellichten Tag: Unbekannter überfällt Modeladen in der Lahrer Marktstraße

Neuer Leerstand in der Innenstadt? Dem Lahrer Weltladen „Esperanza“ droht das Aus

Seit fast 30 Jahren bietet das Geschäft in Lahr fair gehandelte Produkte an. Im Sommer könnte Schluss sein: Vorsitzende Rosemarie Rimpf wird sich zurückziehen, eine Nachfolge ist bislang nicht in Sicht.