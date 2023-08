Beide Kennzeichen hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag in Rottweil von einem Auto der Marke Volkswagen abgeschraubt. Das Fahrzeug war am Krankenhaus abgestellt.

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 6.15 Uhr morgens und 14.45 Uhr beide Kennzeichen „RW-AL 450“ eines Autos der Marke Volkswagen gestohlen. Der VW parkte nach Angaben der Polizei zur Tatzeit in der Krankenhausstraße in der Nähe der Rottweiler Klinik. Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib der Nummernschilder nimmt die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/ 47 70 entgegen.